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В Санкт-Петербурге белоруса выбросили с десятого этажа

08.03.2019 16:26 — Разное | Партизан  
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37-летний мужчина погиб. По информации портала konkretno.ru, инцидент произошел 6 марта в одном из домов на проспекте Космонавтов.

Белорус выпивал со своим 40-летним знакомым, жителем Санкт-Петербурга.

Мужчины начали ссориться, и россиянин выкинул гражданина Беларуси с балкона 10-го этажа.

Преступник был задержан на следующий день. В отношении безработного петербуржца завели уголовное дело.


 
 
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37-летний мужчина погиб. По информации портала konkretno.ru, инцидент произошел 6 марта в одном из домов на проспекте Космонавтов.
 
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