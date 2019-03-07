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В Санкт-Петербурге белоруса выбросили с десятого этажа
37-летний мужчина погиб. По информации
Белорус выпивал со своим 40-летним знакомым, жителем Санкт-Петербурга.
Мужчины начали ссориться, и россиянин выкинул гражданина Беларуси с балкона 10-го этажа.
Преступник был задержан на следующий день. В отношении безработного петербуржца завели уголовное дело.
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37-летний мужчина погиб. По информации портала konkretno.ru, инцидент произошел 6 марта в одном из домов на проспекте Космонавтов.
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