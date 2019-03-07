Почему судья назначил судьбоносный пенальти в ворота «ПСЖ»? Поясняет УЕФА

На сайте УЕФА появилось пояснение , почему судья Дамир Скомина принял решение назначить пенальти на 90-й минуте матча Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» принимал «Манчестер Юнайтед». В том эпизоде мяч после дальнего удара игрока английского клуба Далота попал в руку футболиста парижан Кимпембе.



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Видеоассистент рефери изучил доступные повторы, снятые с разных углов, и рекомендовал главному арбитру просмотреть у бровки инцидент в штрафной, так как арбитр в поле не смог четко оценить эпизод в динамике игры.

После просмотра главный судья подтвердил, что дистанция полета мяча не была короткой и удар не был неожиданным. Рука защитника не была прижата к корпусу и позволила защитнику увеличить площадь тела, благодаря чему полет мяча в направлении ворот был прерван. Поэтому арбитр назначил пенальти.













Напомним, тот матч в Париже закончился со счетом 3:1 в пользу манкунианцев, а этот гол стал решающим и позволил «Манчестер Юнайтед» пройти «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.