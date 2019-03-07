Забег красавиц: пять тысяч женщин пробежали по главному проспекту Минска

Тысячи красавиц собрались в центре Минска. Женщины вышли на старт и провели праздник с пользой для фигуры, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

В марафоне участвовали спортсменки и просто красавицы. А еще колдуньи, феи, принцессы и суперженщины.

«Желаем всем девушкам быть красивыми и восхитительными по жизни», – говорит участница.

«Мы решили опять сюда приехать из Новополоцка за позитивным настроением», – говорит другая.

К спортивному празднику присоединились даже те, кто еще не умеет ходить. Пока все разминаются, Устинья готовится к забегу в коляске.

«Это уже второй забег ребенка, которому 11 месяцев. В прошлом году мы тоже бежали, только будучи в положении», – говорит участница забега Анастасия Гайдукевич.

Здесь не только жительницы Минска. Поучаствовать в «Красивом забеге» приехали из многих городов Беларуси и из других стран.

«В этом году у нас 115 населенных пунктов. И еще семь стран. Хотя мы не пропагандируем Beauty Run за рубежом, как Минский полумарафон», – говорит председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

По главному проспекту города пробежали пять тысяч женщин.

Мужчины сегодня в роли зрителей. Вперемешку звучат слова поддержки и поздравления с 8 марта.

«Счастья, благополучия. Ну и каждый год участвовать в таких забегах», – говорит житель Минска Сергей Логвин.

Каждая выбрала дистанцию по силам – два и пять километров. Самой быстрой оказалась Татьяна Шабанова. По ее словам, она бежала не ради победы, а для настроения.

«Уже не первый раз на этом старте. Эмоции классные», – говорит победительница забега.

Награды в виде восьмерки получили все, даже те, кто в числе отстающих.

Еще один подарок девушкам сегодня преподнесла погода. Синоптики обещали дождь. Однако он, как истинный джентльмен, решил не портить дамам праздник своим присутствием.