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Красивый забег. Пять тысяч женщин пробежали по центру Минска
Международный женский день в Минске традиционно отметили по-спортивному — «Красивым забегом». Дистанции — 2 км и 5 км — были проложены по проспекту Независимости.
Впервые Beauty Run прошел в 2016 году. А в этот раз на старт вышло рекордное количество участниц — 5 тысяч. Среди них были «Мисс Беларусь» и «Мисс мира Европа» Мария Василевич, телеведущая и модель Ирина Ромбальская, легкоатлетка Екатерина Корнеенко. Собственно, дистанцию в 5 км она и пробежала первой. Спортсменке достался приз в 500 рублей и фирменные часы. На дистанции в 2 км самой быстрой оказалась легкоатлетка Татьяна Шабанова. Ей вручили 200 рублей и фирменные часы.
Свою награду — медаль и цветок — получила каждая финишировавшая участница. Награждали девушек и за лучшие костюмы.
А еще Beauty Run запомнился неожиданным предложением руки и сердца для одной из участниц забега Ольги Провальской: ее молодой человек Владислав Федоров позвал девушку замуж прямо со сцены. И она, конечно, согласилась.
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Белорусская федерация легкой атлетики в честь 8 Марта провела «Красивый забег».
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