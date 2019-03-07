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Красивый забег. Пять тысяч женщин пробежали по центру Минска

08.03.2019 17:01 — Разное | Tut.by  
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Международный женский день в Минске традиционно отметили по-спортивному — «Красивым забегом». Дистанции — 2 км и 5 км — были проложены по проспекту Независимости.


Впервые Beauty Run прошел в 2016 году. А в этот раз на старт вышло рекордное количество участниц — 5 тысяч. Среди них были «Мисс Беларусь» и «Мисс мира Европа» Мария Василевич, телеведущая и модель Ирина Ромбальская, легкоатлетка Екатерина Корнеенко. Собственно, дистанцию в 5 км она и пробежала первой. Спортсменке достался приз в 500 рублей и фирменные часы. На дистанции в 2 км самой быстрой оказалась легкоатлетка Татьяна Шабанова. Ей вручили 200 рублей и фирменные часы.

Свою награду — медаль и цветок — получила каждая финишировавшая участница. Награждали девушек и за лучшие костюмы.

А еще Beauty Run запомнился неожиданным предложением руки и сердца для одной из участниц забега Ольги Провальской: ее молодой человек Владислав Федоров позвал девушку замуж прямо со сцены. И она, конечно, согласилась.

















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Теги: Минск
 
 
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Белорусская федерация легкой атлетики в честь 8 Марта провела «Красивый забег».
 
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