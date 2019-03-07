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Юлиана и Мэйвис... Одна лошадиная сила и большое сердце красавицы
08.03.2019 17:46 — Разное | Виртуальный Брест
Возвращаюсь с работы. В пригороде Жабинки удивляюсь грациозности лошади. В седле девушка. Делаю несколько стоп-кадров. На закате дня – уж очень яркие краски – иду на озеро Визжар. А вдруг поймаю удачный кадр! Повезло. Не прошло и получаса, как на берегу появляется та же девушка на лошади. К месту смекалка и многолетний журналистский опыт.
Юлиана Ющук родилась и живет в Жабинке. Еще в начальных классах с родителями часто ездила в деревню Матеевичи к бабушке. Просила, уговаривала местных жителей подойти к колхозной лошади – уж очень чем-то она привораживала.
Позже через интернет познакомилась с женщиной из Бреста, которая искала помощника-консультанта для обучения молодой лошади. К этому времени Юлиана уже имела небольшой опыт, посещала конно-спортивный клуб «Лошадемания» в Тельмах и другие. Завязалась дружба, начались встречи.
Обстоятельства сложились так, что брестчанка тетя Александра поменяла место жительства и переехала в Каменецкий район. Там купила еще одного жеребенка. Юлиана в то время училась а Баранавичском технологическом коледже. Только по окончании, а затем при прохождении домашней практики возобновила встречи с зозяйкой-любимицей лошадей. Ирония судьбы: тетя Александра не смогла продолжать свое увлечение и молоденькую Мэйвис (гноверская порода) подарила Юлиане.
Родители Юлианы построили для лошади сарай, постарались о кормах. Первостепенный вопрос навеян временем – нужен вольер. Нашли место рядом с жилым четырехквартирным домом, который расположен в пригороде в промышленной зоне райцентра. Есть небольшие лужайки, где можно привязывать лошадь в пастбищный период. Есть надежный помощник друг Илья, с которым Юлиана познакомилась в Барановичах и который помогает обустраивать вольер. И, естественно, мечты.
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Возвращаюсь с работы. В пригороде Жабинки удивляюсь грациозности лошади. В седле девушка. Делаю несколько стоп-кадров. На закате дня – уж очень яркие краски –...
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