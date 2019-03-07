ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юлиана и Мэйвис... Одна лошадиная сила и большое сердце красавицы

08.03.2019 17:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Возвращаюсь с работы. В пригороде Жабинки удивляюсь грациозности лошади. В седле девушка. Делаю несколько стоп-кадров. На закате дня – уж очень яркие краски – иду на озеро Визжар. А вдруг поймаю удачный кадр! Повезло. Не прошло и получаса, как на берегу появляется та же девушка на лошади. К месту смекалка и многолетний журналистский опыт.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64147.php

Юлиана и Мэйвис... Одна лошадиная сила и большое сердце красавицы

Юлиана Ющук родилась и живет в Жабинке. Еще в начальных классах с родителями часто ездила в деревню Матеевичи к бабушке. Просила, уговаривала местных жителей подойти к колхозной лошади – уж очень чем-то она привораживала. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64147.php

Юлиана и Мэйвис... Одна лошадиная сила и большое сердце красавицы

Позже через интернет познакомилась с женщиной из Бреста, которая искала помощника-консультанта для обучения молодой лошади. К этому времени Юлиана уже имела небольшой опыт, посещала конно-спортивный клуб «Лошадемания» в Тельмах и другие. Завязалась дружба, начались встречи.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64147.php

Юлиана и Мэйвис... Одна лошадиная сила и большое сердце красавицы

Обстоятельства сложились так, что брестчанка тетя Александра поменяла место жительства и переехала в Каменецкий район. Там купила еще одного жеребенка. Юлиана в то время училась а Баранавичском технологическом коледже. Только по окончании, а затем при прохождении домашней практики возобновила встречи с зозяйкой-любимицей лошадей. Ирония судьбы: тетя Александра не смогла продолжать свое увлечение и молоденькую Мэйвис (гноверская порода) подарила Юлиане.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64147.php

Юлиана и Мэйвис... Одна лошадиная сила и большое сердце красавицы

Родители Юлианы построили для лошади сарай, постарались о кормах. Первостепенный вопрос навеян временем – нужен вольер. Нашли место рядом с жилым четырехквартирным домом, который расположен в пригороде в промышленной зоне райцентра. Есть небольшие лужайки, где можно привязывать лошадь в пастбищный период. Есть надежный помощник друг Илья, с которым Юлиана познакомилась в Барановичах и который помогает обустраивать вольер. И, естественно, мечты.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Возвращаюсь с работы. В пригороде Жабинки удивляюсь грациозности лошади. В седле девушка. Делаю несколько стоп-кадров. На закате дня – уж очень яркие краски –...
 
Новости дня
Новости разные
 
Забег красавиц: пять тысяч женщин пробежали по главному проспекту Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика