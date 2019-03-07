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«Забег для любимых» прошёл на гребном канале в Бресте
08.03.2019 17:46 — Разное | Виртуальный Брест
В Бресте 8 марта на
По идее организаторов забега, физкультурникам предложили преодолеть дистанцию в 10 километров - два круга вокруг водоёма. При этом не обязательно было бежать всю дистанцию. Ведь в спортивном форуме принимали участие все желающие – опытные бегуны, рядовые почитатели здорового образа жизни, а также люди с ограниченными способностями.
Первым преодолел десятку и финишировал с результатом 38 минут и 30 секунд Алексей Дядичев.
Директор IT фирмы, занимается бегом на любительском уровне. Свою победу он посвятил любимым женщинам.
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В Бресте 8 марта на Гребном канале прошло праздничное спортивное мероприятие под названием «Забег для любимых». По идее организаторов забега, физкультурникам...
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