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«Забег для любимых» прошёл на гребном канале в Бресте

08.03.2019 17:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте 8 марта на Гребном канале прошло праздничное спортивное мероприятие под названием «Забег для любимых».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64145.php

«Забег для любимых» прошёл на гребном канале в Бресте

По идее организаторов забега, физкультурникам предложили преодолеть дистанцию в 10 километров - два круга вокруг водоёма. При этом не обязательно было бежать всю дистанцию. Ведь в спортивном форуме принимали участие все желающие – опытные бегуны, рядовые почитатели здорового образа жизни, а также люди с ограниченными способностями. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64145.php

«Забег для любимых» прошёл на гребном канале в Бресте

Первым преодолел десятку и финишировал с результатом 38 минут и 30 секунд Алексей Дядичев.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64145.php

«Забег для любимых» прошёл на гребном канале в Бресте

Директор IT фирмы, занимается бегом на любительском уровне. Свою победу он посвятил любимым женщинам.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте 8 марта на Гребном канале прошло праздничное спортивное мероприятие под названием «Забег для любимых». По идее организаторов забега, физкультурникам...
 
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