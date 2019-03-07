«Забег для любимых» прошёл на гребном канале в Бресте

В Бресте 8 марта на Гребном канале прошло праздничное спортивное мероприятие под названием «Забег для любимых».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64145.php

Читать полностью в источнике с фото:





По идее организаторов забега, физкультурникам предложили преодолеть дистанцию в 10 километров - два круга вокруг водоёма. При этом не обязательно было бежать всю дистанцию. Ведь в спортивном форуме принимали участие все желающие – опытные бегуны, рядовые почитатели здорового образа жизни, а также люди с ограниченными способностями.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64145.php

Читать полностью в источнике с фото:





Первым преодолел десятку и финишировал с результатом 38 минут и 30 секунд Алексей Дядичев.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64145.php

Читать полностью в источнике с фото:





Директор IT фирмы, занимается бегом на любительском уровне. Свою победу он посвятил любимым женщинам.