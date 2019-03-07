В Еврокомиссии по-прежнему уклоняются от комментариев к переговорам по Brexit

Официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн на брифинге в Брюсселе в пятницу отказался комментировать текущее состояние переговоров по Brexit.

"Идут технические дискуссии, и я не скажу вам большего", - заявил пресс-секретарь.

Его, в частности, просили прокомментировать позицию британского премьера Терезы Мэй, которая, согласно утечкам в европейскую прессу из ее предстоящего выступления в пятницу, сказала, что "ЕС также должен сделать свой выбор", и в "интересах Европейского союза, чтобы Соединенное Королевство вышло из него с соглашением".

"Вы следили за процессом переговоров. Вы очень хорошо знаете, что Европейский союз предложил пути решения, особенно, чтобы заверить наших британских друзей по вопросу backstop (страховочного плана для статуса границы Ирландии и Северной Ирландии - ИФ). Вы это прекрасно знаете, и мне не стоит что-либо повторять здесь", - отметил в связи с этим А.Винтерштейн.

На дополнительный вопрос, не указывают ли подобные высказывания на то, что стороны начинают обвинять друг друга в провале переговоров, и что мог бы сделать ЕС, чтобы помочь Т.Мэй провести соглашение о Brexit через британский парламент, представитель Еврокомиссии ответил: "Переговоры продолжаются интенсивным образом, и я к этому ничего не добавлю".