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Талибы опровергают заявления госдепа об обсуждении с США межафганского диалога и режима прекращения огня

08.03.2019 15:54 — Разное | Интерфакс  
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Движение "Талибан" (запрещено в РФ) на переговорах с США в Дохе не обсуждало ни налаживание диалога между талибами и Кабулом, ни установление режима прекращения огня в Афганистане, сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя талибов Забиуллаха Муджахида.

При этом в минувший вторник представитель госдепа США Роберт Палладино сообщил, что одной из тем переговоров в Дохе были именно эти вопросы, и что стороны добились некоторых успехов.

"Эта фаза (переговоров - ИФ) - о проработке деталей в отношении решения двух вопросов... вывода всех оккупационных войск из Афганистана и того, чтобы не дать использовать страну в качестве базы для международных боевиков", - цитируют СМИ слова З.Муджахида.

"Другие вопросы, имеющие внутриполитический аспект и не связанные с США... не обсуждались", - разъяснил он.

СМИ отмечают, что нынешний раунд переговоров между США и талибами стартовал 25 февраля, и пока неясно, когда он может завершиться.

В частности, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад провел переговоры с главой политического офиса "Талибана" в Катаре Абдулом Гани Барадаром.

Также на переговорах в Дохе побывал командующий силами США и НАТО в Афганистане американский генерал Скотт Миллер.

Ранее талибы неоднократно отказывались вести диалог с афганским правительством.

 
 
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Движение "Талибан" (запрещено в РФ) на переговорах с США в Дохе не обсуждало ни налаживание диалога между талибами и Кабулом, ни установление режима прекращения...
 
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