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Как продлить жизнь букету цветов? Три совета

08.03.2019 17:24 — Разное | СТВ  
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Новости мира. После 8 марта количество цветов в доме среднестатистической семьи обычно значительно увеличивается. Вопрос в том, как дольше сохранить их свежесть? Для этого можно воспользоваться следующими тремя советами.  

1. Быть внимательным при покупке.  

Ничто не поможет, если цветы изначально покупаются ослабшими и только внешне выглядящими красиво.  

В случае роз есть хороший вариант проверки: нужно слегка надавить на основание бутона. Если эта область мягкая, значит роза старая, если твёрдая – можно покупать.  

В случае тюльпанов важно выбирать те, у которых бутон ещё не раскрылся. У свежих гвоздик жёсткий стебель, а бутон ярче, чем у более старого цветка.  

В общем, перед покупкой цветка будет хорошей идеей узнать, как определить его свежесть. И ещё, чем моложе цветок, тем насыщеннее его аромат, это верно практически всегда.  

Как продлить жизнь букету цветов? Три совета

2. Ухаживать.  

Без надлежащего ухода ничто не продержится долго. Если не ухаживать за девушкой, она будет грустной. Если не ухаживать за юношей, он может начать худеть от голода. Если не ухаживать за бытовой техникой, она сломается. И так далее.  

Во-первых, цветам нужна вода, поэтому важно поместить их в ёмкость с водой. Во-вторых, удаление увядших лепестков и листьев, а также ежедневное подрезание стеблей способно значительно продлить жизнь растению. Кстати, если срезать стебель под углом, то цветку будет легче впитывать воду. В-третьих, вода и ёмкость с ней должны быть чистыми.  

Как продлить жизнь букету цветов? Три совета

3. Хранить в прохладном месте.  

Цветы часто ставят на подоконник, что плохо сказывается на растениях. Тепло от батареи, а также солнечные лучи (особенно прямые) старят цветы. Разумеется, совсем без Солнца цветы жить не могут, поэтому хорошим вариантом будет убирать их в какое-нибудь прохладное место на ночь и в полдень.  

Недавно мы рассказывали о том, кому какие цветы уместно дарить.  

Например, женщинам в возрасте дарить белые цветы будет ошибкой (здесь подробнее).  
 
 
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Новости мира. После 8 марта количество цветов в доме среднестатистической семьи обычно значительно увеличивается. Вопрос в том, как дольше сохранить их свежесть?...
 
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