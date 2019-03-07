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Ночью в Могилёве электробус протаранил остановочный пункт
Новости Беларуси. 8 марта около часа ночи в Могилёве электробус протаранил остановку.
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Водитель и кондуктор не пострадали. Неизвестно, находились ли в транспортном средстве пассажиры.
Отмечается, что два электробуса Могилёву подарила китайская провинция Хунань к 750-летию города. На маршрут их отправили в начале 2018 года.
Зимой 2019 года в Минске столкнулись самосвал и трамвай.
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Новости Беларуси. 8 марта около часа ночи в Могилёве электробус протаранил остановку. Как сообщает издание «Могилёвские ведомости» со ссылкой на ГАИ УВД...
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