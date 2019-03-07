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Ночью в Могилёве электробус протаранил остановочный пункт

08.03.2019 16:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 8 марта около часа ночи в Могилёве электробус протаранил остановку.  

Как сообщает издание «Могилёвские ведомости» со ссылкой на ГАИ УВД Могоблисполкома, транспортное средство двигалось по маршруту № 4. На площади Орджоникидзе электробус заехал на тротуар и врезался в остановочный пункт. Согласно предварительным сведениям, водитель не справился с управлением.  

Ночью в Могилёве электробус протаранил остановочный пункт
Фото: Павел Яцковский / vk.com/ilovemogilev  

Водитель и кондуктор не пострадали. Неизвестно, находились ли в транспортном средстве пассажиры.  

Отмечается, что два электробуса Могилёву подарила китайская провинция Хунань к 750-летию города. На маршрут их отправили в начале 2018 года.  

Зимой 2019 года в Минске столкнулись самосвал и трамвай. 

Автомобиль разворачивался и не пропустил общественный транспорт – здесь подробности.  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 8 марта около часа ночи в Могилёве электробус протаранил остановку.   Как сообщает издание «Могилёвские ведомости» со ссылкой на ГАИ УВД...
 
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