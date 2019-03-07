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«Все дарят простые цветы, а мы такой необычный». В Могилёве школьники собрали розу из кубиков Рубика к 8 Марта
Новости Беларуси. К празднику 8 Марта ученики одной из могилевских школ преподнесли женщинам особый подарок – розу из кубиков Рубика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На создание картины ушли недели тренировок и сотня кубиков. Чтобы сделать такую мозаику, рисунок сначала перевели в пиксели, после чего каждый школьник собрал свой фрагмент. В течение 32 минут ребятам удалось собрать картину.
Матвей Андреев, ученик средней школы № 21 Могилева:
Андрей Музарев, руководитель проекта:
Автор идеи – переводчик по образованию Андрей Музарев. Он организовал в школе кружок по спидкубингу – пока единственный во всей стране. Здесь учатся собирать на скорость кубик Рубика полтора десятка учеников.
Поздравление с 8 Марта ребята разместили в соцсетях и на сайте своей школы. Таких работ у школьников уже более трех десятков. В их коллекции есть даже портреты Мона Лизы и Ван Гога.
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«Все дарят простые цветы, а мы такой необычный». В Могилёве школьники собрали розу из кубиков Рубика к 8 Марта
Новости Беларуси. К празднику 8 Марта ученики одной из могилевских школ преподнесли женщинам особый подарок – розу из кубиков Рубика, сообщили в программе Новости...
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