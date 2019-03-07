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На Универсиаде в Красноярске после короткой программы лидирует японка Маи Михара

08.03.2019 15:58 — Разное | СТВ  
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Новости России. После короткой программы на Универсиаде в Красноярске лидирует японка Маи Михара.  

Фигуристка начала своё выступление с каскада из тройных лутца и тулупа, продолжила двойным акселем и тройным флипом. Прокат получился чистым, так что Михара набрала 75,92 балла.  

На Универсиаде в Красноярске после короткой программы лидирует японка Маи Михара
Фото: twitter.com/KRASNOYARSK2019  

На втором промежуточном месте россиянка Станислава Константинова. Спортсменка продемонстрировала двойной аксель, затем был каскад из тройных лутца и тулупа, а также тройной риттбергер. Станислава получила 70,25 балла и выглядела довольной. К слову, выступив второй, россиянка держалась в лидерах до появления на льду Маи.  

На Универсиаде в Красноярске после короткой программы лидирует японка Маи Михара
Фото: twitter.com/KRASNOYARSK2019  

Третье место осталось за ещё одной представительницей Японии Хиной Такено. Фигуристка исполнила каскад из двух тройных тулупов, затем последовали тройной лутц и двойной аксель. Итог – 67,69 балла.  

На Универсиаде в Красноярске после короткой программы лидирует японка Маи Михара
Фото: twitter.com/KRASNOYARSK2019  

Произвольную программу фигуристки представят 9 марта.  

Кстати, Станислава Константинова приезжала на ЧЕ в Минске, хотя ей не удалось занять призовое место. 

«Для меня, честно говоря, самый тяжёлый день – это день гала, день после соревнований» (подробнее здесь).  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости России. После короткой программы на Универсиаде в Красноярске лидирует японка Маи Михара.   Фигуристка начала своё выступление с каскада из тройных лутца...
 
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