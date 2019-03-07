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Минчанка краудфандит на коворкинг для молодых матерей

08.03.2019 16:31 — Разное | KYKY  
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В Минске хотят открыть коворкинг для современных мам «Мамский дом». Сейчас на беларуской краудфандинговой платформе «Улей» проходит сбор средств. Из ожидаемых 13 тысяч рублей собрано уже около 2,5 тысяч – то есть 19%.

О проекте

Для справки: сам по себе коворкинг – это один из форматов рабочего мечта. Схема такая: люди приходят в общее пространство, чтобы, например, поработать, и платят за время, проведенное там. Как правило, оплата почасовая, но кое-где предлагают абонементы на длительное время. Посетителям предоставляют стол и стул (безусловно) и разрешают пользоваться интернетом, оргтехникой и другими приятными мелочами – все зависит от места.

В Минске же планируют открыть такой коворкинг для мам – «Мамский дом». Говорят, в нем будет даже образовательный центр. Идя принадлежит беларуске Татьяне Щуко, которая во время беременности поняла: привычная модель материнства – не для нее. Она организовала проект «Мамский движ», на базе которого проходят обучающие и развлекательные программы для мам. Проект, как и дети участниц, растет: теперь ему нужна штаб-квартира.

Организаторы утверждают: их цель – объединить всех активных мам. Они хотят создать для них место, где им окажут помощь по восстановлению после родов, где мамы смогут работать за компьютером, отдыхать, общаться и самообразовываться. 

Функции «Мамского дома»

Заявлено, что в пространстве будут проходить занятия танцами и йогой, курсы по этикету и стилю, психологические тренинги и школа построения бизнеса в декрете. Для мам будут устраивать дни красоты и преображения, литературные вечера и семейные кинопросмотры. А особое внимание уделят мамам новорожденных до года: им особенно важно восполнить ресурсы.

Пространство «Мамского дома» поделят на зоны:

•    зона отдыха с диваном и креслами;
•    рабочая зона для бизнес-мам;
•    активная зона – с зеркалами, экраном, подушками и пуфиками;
•    детская зона;
•    мини-кухня. 









Как помочь?

Приблизить «Мамский дом» к реальности и пожертвовать средства можно на сайте «Улья». К тому же, в зависимости от суммы каждому небезразличному донору полагается бонус: все подробности – там же. А дополнительную информацию о «Мамском доме» можно узнать в Instagram.

По вопросам:
+375296211362
RFdance@yandex.ru

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске хотят открыть коворкинг для современных мам «Мамский дом». Сейчас на беларуской краудфандинговой платформе «Улей» проходит сбор средств. Из ожидаемых 13...
 
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