Экс-премьер Литвы: Россия должна перестать быть мировым хулиганом

Тон дискуссии задал один из ведущих ток-шоу Виталий Поротников Украина, сравнив действия главы Югославии Слободана Милошевича против населения Косова с гитлеровским геноцидом и выселением крымских татар Сталиным. С этим не согласился Евгений Кожокин – проректор МГИМО и бывший директор Российского института стратегических исследований.





«Концентрационных лагерей не было. Шла гражданская война. С другой стороны были отряды УЧК (Армия освобождения Косова – ред.), которые занимались тем, чем занимались нацисты, например, в Польше. Они убивали учителей, директоров фабрик… Они убивали элиту сербского меньшинства», – заявил Кожокин.





Еще один участник ток-шоу, бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс, отметил, что НАТО вмешалось в югославский конфликт, чтобы остановить уничтожение населения в Косово, тогда как в России Слободан Милошевич видел союзника.





«Если бы Россия сказала Милошевичу в то время: «слушай, друг, остановись, нельзя так делать», я думаю, что не было бы того, что потом последовало. Здесь можно идти и к Сирии… И Венесуэла сейчас, и тому подобное… [Этого бы не было], если бы у России появилось понятие, что хватит быть таким мировым, я бы сказал так, хулиганом, трагическим хулиганом», – отметил Кубилюс.









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