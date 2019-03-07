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Экс-премьер Литвы: Россия должна перестать быть мировым хулиганом

08.03.2019 17:35 — Разное | Партизан  
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Первый выпуск нового сезона «Территория правды» на Белсате завершился горячей дискуссией, которую вызвало обсуждение операции НАТО в Югославии в 1999 году.

Экс-премьер Литвы: Россия должна перестать быть мировым хулиганом
Тон дискуссии задал один из ведущих ток-шоу Виталий Поротников Украина, сравнив действия главы Югославии Слободана Милошевича против населения Косова с гитлеровским геноцидом и выселением крымских татар Сталиным. С этим не согласился Евгений Кожокин – проректор МГИМО и бывший директор Российского института стратегических исследований.

«Концентрационных лагерей не было. Шла гражданская война. С другой стороны были отряды УЧК (Армия освобождения Косова – ред.), которые занимались тем, чем занимались нацисты, например, в Польше. Они убивали учителей, директоров фабрик… Они убивали элиту сербского меньшинства», – заявил Кожокин.

Еще один участник ток-шоу, бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс, отметил, что НАТО вмешалось в югославский конфликт, чтобы остановить уничтожение населения в Косово, тогда как в России Слободан Милошевич видел союзника.

«Если бы Россия сказала Милошевичу в то время: «слушай, друг, остановись, нельзя так делать», я думаю, что не было бы того, что потом последовало. Здесь можно идти и к Сирии… И Венесуэла сейчас, и тому подобное… [Этого бы не было], если бы у России появилось понятие, что хватит быть таким мировым, я бы сказал так, хулиганом, трагическим хулиганом», – отметил Кубилюс.


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Цикл из 4 серий посвящен 70-й годовщине создания NATO, а также 20-й годовщине присоединения к нему Польши, Чехии и Венгрии.

Смотрите «Территорию правды» весь март каждую среду в 21:25 в эфире нашего телеканала, а затем на странице belsat.eu і YouTube-канале Вот так.


 
 
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Первый выпуск нового сезона «Территория правды» на Белсате завершился горячей дискуссией, которую вызвало обсуждение операции НАТО в Югославии в 1999 году.
 
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