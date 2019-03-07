Почему судья назначил судьбоносный пенальти в ворота «ПСЖ»? Поясняет УЕФА

Фото: Reuters, Фото: УЕФА

Видеоассистент рефери изучил доступные повторы, снятые с разных углов, и рекомендовал главному арбитру просмотреть у бровки инцидент в штрафной, так как арбитр в поле не смог четко оценить эпизод в динамике игры.

Встроенное видео

@drafts_2

3

23:54 - 6 мар. 2019 г.





После просмотра главный судья подтвердил, что дистанция полета мяча не была короткой и удар не был неожиданным. Рука защитника не была прижата к корпусу и позволила защитнику увеличить площадь тела, благодаря чему полет мяча в направлении ворот был прерван. Поэтому арбитр назначил пенальти.





Напомним, тот матч в Париже закончился со счетом 3:1 в пользу манкунианцев, а этот гол стал решающим и позволил «Манчестер Юнайтед» пройти «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.



