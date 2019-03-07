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Из-за недостатка финансования может прекратить работу портал Костела в Беларуси
Официальный портал Католической Церкви в Беларуси
Как сообщается, недостаток средств на содержание сервисов и выплату зарплат сотрудникам может привести к сокращению или даже полному прекращению деятельности портала.
Поддержать дальнейшую деятельность портала можно с помощью добровольных пожертвований. В Минске копилки для этого стоят в архикафедральном и Красном костелах, в храмах на Золотой Горке и в Каменно Горке. Кроме того, на портале начал работу модуль электронной оплаты, с помощью которого пожертвование можно сделать онлайн. Согласно официальному сообщению, «поддержка деятельности католических СМИ – это возможность углублять свою веру, получать информацию о жизни Костела в Беларуси и в мире, а также с помощью средств коммуникации нести свет Евангелия другим людям, которые еще не встретили в своей жизни Христа».
На чьих плечах лежит финансовое бремя?
Как отметил в комментарии Belsat.eu директор портала, ксендз Александр Улас, Catholic.by является частью Костела, и поэтому его содержание зависит от Костела. «Поэтому была дана одна из форм, которая позволит верующим проще делать пожертвование на содержание Catholic.by», – рассказал собеседник.
При этом он подчеркнул, что поддержка католических СМИ – это обязанность верующих, так как «иначе никак».
За пожертвования пытается действовать и «Радио Мария», программным директором которого также является отец Александр. Через краудфандинг собирает средства на свою деятельность и христианский информационный портал Krynica.info.
В общем, как отметила в комментарии
С одной стороны, они позволяют контролировать распространение новостей, документов, позиций по различным дискуссионным и спорным вопросам из жизни и деятельности конкретной религиозной организации, с другой – выступают в качестве ресурса для журналистов, пишущих о религиозной организации, позволяют быстро и удобно искать контент. Последнее, по словам собеседника, значительно упрощает журналистскую задачу, мотивирует журналистов писать именно про эту религиозную организацию и представлять ее официальную позицию.
Поэтому, считает она, в существовании таких официальных СМИ, как Catholic.by, в первую очередь должны быть заинтересованы церковные власти.
Они же должны обеспечивать бюджет любыми эффективными средствами – или из собственных ресурсов, или по грантовым программам, или с помощью краудфандинга.
«Последнее имеет смысл только в случае, если лояльные к своим церковным властям верующие откликаются на целевой сбор просто потому, что их к этому призывают; или если контент, который предлагает церковный ресурс, является качественным и интересным настолько, чтобы у верующих был свой непосредственный интерес продолжать читать или слушать такие медиа. Но, как правило, без официоза верующие вполне могут жить, зато без него не могут жить церковные власти», – поделилась мнением Наталья Василевич.
Поэтому, по словам эксперта, тяжесть финансирования, в первую очередь, должна быть возложена на плечи церковных властей.
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Официальный портал Католической Церкви в Беларуси Catholic.by заявил о серьезных финансовых проблемах.
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