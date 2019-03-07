«Еле встал на одно колено». Витеблянин сделал предложение участнице «Красивого забега» в Минске

Международный женский день в Минске отметили «Красивым забегом»: пять тысяч женщин пробежали по проспекту Независимости. А еще Beauty Run запомнился неожиданным предложением руки и сердца для одной из участниц забега.



Фото: bfla.eu

— История такая: за день до старта нам написал молодой человек с просьбой помочь сделать предложение его девушке. Конечно, мы не могли остаться в стороне. Разыграв историю, вызвали ее на праздничную сцену, а в тот момент за ее спиной будущий муж стоял на колене с большим букетом тюльпанов и кольцом в руках! Счастью не было предела, а Ольга — невеста — ответила: «Да!», — рассказали в Белорусской федерации легкой атлетики.

Влюбленная пара — продавец Ольга Провальская и предприниматель Владислав Федоров из Витебска. В Минск Ольга приехала специально ради участия в праздничном забеге, а Владислав — за компанию. Говорит, что делать предложение задумал давно, но все никак не мог подобрать удачный момент. А тут все сложилось: бег Ольга обожает. Собственно, и познакомились ребята благодаря легкой атлетике: в детском спортивном лагере. Правда, встречаются всего год.



Фото: из личного архива героев

— В общем, я решил: почему бы не сделать предложение на забеге? Написал организаторам, они помогли. Самым сложным оказалось найти красивый букет в Минске 8 Марта: так долго искал, что думал, опоздаю на награждение, — признался Владислав. — А еще ушиб ногу, когда сегодня выходил из поезда, так что на одно колено получилось встать с трудом.

Сомнений в том, что Оля согласится, у Владислава не было. И сейчас счастливая пара уже обсуждает дату свадьбы: говорят, поженятся в сентябре.



Фото: из личного архива героев