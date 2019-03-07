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При повторном отказе парламента поддержать сделку по Brexit дальнейшая ситуация станет непредсказуемой - Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в пятницу, что, если на следующей неделе британский парламент вновь откажется поддержать соглашение по Brexit, последующий ход событий невозможно будет спрогнозировать.
"На следующей неделе перед депутатами в Вестминстере встанет решающий выбор: поддержать сделку по Brexit или отвергнуть ее. Поддержите ее, и Соединенное Королевство покинет Европейский союз. Отвергните, и никто не будет знать, что произойдет дальше", - сказала она во время выступления в Гримсби.
"Может, мы в течение многих месяцев не выйдем из ЕС, может, мы выйдем без гарантий, которое дает соглашение. Может, мы вообще никогда не покинем (ЕС - ИФ)", - отметила премьер.
Ожидается, что второе голосование по Brexit в британской палате общин состоится 12 марта. Т.Мэй ранее обещала, что, если парламент отвергнет сделку, то 13 марта пройдет голосование о том, согласны ли депутаты на выход из ЕС без соглашения. 14 марта пройдет голосование по переносу сроков Brexit.
Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта.
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При повторном отказе парламента поддержать сделку по Brexit дальнейшая ситуация станет непредсказуемой - Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в пятницу, что, если на следующей неделе британский парламент вновь откажется поддержать соглашение по Brexit,...
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