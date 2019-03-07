ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

При повторном отказе парламента поддержать сделку по Brexit дальнейшая ситуация станет непредсказуемой - Мэй

08.03.2019 17:28 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в пятницу, что, если на следующей неделе британский парламент вновь откажется поддержать соглашение по Brexit, последующий ход событий невозможно будет спрогнозировать.

"На следующей неделе перед депутатами в Вестминстере встанет решающий выбор: поддержать сделку по Brexit или отвергнуть ее. Поддержите ее, и Соединенное Королевство покинет Европейский союз. Отвергните, и никто не будет знать, что произойдет дальше", - сказала она во время выступления в Гримсби.

"Может, мы в течение многих месяцев не выйдем из ЕС, может, мы выйдем без гарантий, которое дает соглашение. Может, мы вообще никогда не покинем (ЕС - ИФ)", - отметила премьер.

Ожидается, что второе голосование по Brexit в британской палате общин состоится 12 марта. Т.Мэй ранее обещала, что, если парламент отвергнет сделку, то 13 марта пройдет голосование о том, согласны ли депутаты на выход из ЕС без соглашения. 14 марта пройдет голосование по переносу сроков Brexit.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в пятницу, что, если на следующей неделе британский парламент вновь откажется поддержать соглашение по Brexit,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как продлить жизнь букету цветов? Три совета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика