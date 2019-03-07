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Эпидемиологи Гомеля предупредили об опасности острых кишечных инфекций в период весеннего половодья

08.03.2019 16:58 — Разное | Интерфакс  
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Об опасностях весенних паводков в отношении острых кишечных инфекции предупредили в Гомельском городском центре гигиены и эпидемиологии.

С наступлением весны в результате дождей и таяния снега уровень воды в водоёмах повышается, наблюдается такое явление, как паводок: вода затопляет близлежащие  поля, луга, леса, в зону затопления могут попасть и  территории домовладений, эпидемически значимые объекты.

Грызуны, которые являются переносчиками многих заболеваний, спасаясь от паводка, устремляются в жилые дома и постройки, отчего возрастает риск заражения инфекционными и паразитарными болезнями и человека, сообщила врач-эпидемиолог противоэпидемического отделения Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии Е. Кузьминская. 

Сами талые воды так же небезопасны. Они могут содержать и создавать благоприятные условия для сохранения и размножения возбудителей кишечных инфекций в окружающей среде, пищевых продуктах и воде.

Острые кишечные инфекции – заболевания, вызываемые различными микроорганизмами с преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта. Источником инфекции являются больные люди или бактерионосители (люди, у которых отсутствуют симптомы заболевания,  но они выделяют возбудителя инфекции в окружающую среду). Как правило,  заражение острыми кишечными инфекциями происходит через пищу, воду, окружающие предметы. Заболеть может человек в любом возрасте, однако наиболее подвержены заболеванию дети, они болеют в несколько раз чаще.

Чтобы предохранить себя от заболевания острыми кишечными инфекциями, в том числе  в период весеннего паводка, необходимо:

  • постоянно поддерживать чистоту в квартирах, подъездах, на приусадебных участках;
  • соблюдать правила личной гигиены, мыть руки с мылом перед приготовлением пищи, перед едой, после посещения туалета, после прихода с улицы;
  • тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением в пищу, ополаскивать их кипятком;
  • использовать для питья воду гарантированного качества, отдавать предпочтение  кипяченой, бутилированной воде;
  • не покупать продукты у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли;
  • оберегать про­дукты от мух и грызунов;
  • не переносить и не держать в одной упаковке сырые продукты и те, которые не будут подвергаться термической обработке (сырое мясо, колбасы, масло, сыры, творог), при транспортировке и хранении продуктов использовать чистую упаковку (полиэтилен, контейнеры для пищевых продуктов).

Важно наблюдать за состоянием здоровья всех членов семьи. Кишечные расстройства у любого из них – сигнал для всех остальных, подчеркнула врач. При возникновении симптомов необходимо обязательно обращаться к врачу.

Помните: профилактика острых кишечных инфекций — дело не только медицинских работников. Многое зависит от поведения каждого человека.

 
 
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Об опасностях весенних паводков в отношении острых кишечных инфекции предупредили в Гомельском городском центре гигиены и эпидемиологии. С наступлением весны в...
 
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