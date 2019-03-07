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Эпидемиологи Гомеля предупредили об опасности острых кишечных инфекций в период весеннего половодья
Об опасностях весенних паводков в отношении острых кишечных инфекции предупредили в Гомельском городском центре гигиены и эпидемиологии.
С наступлением весны в результате дождей и таяния снега уровень воды в водоёмах повышается, наблюдается такое явление, как паводок: вода затопляет близлежащие поля, луга, леса, в зону затопления могут попасть и территории домовладений, эпидемически значимые объекты.
Грызуны, которые являются переносчиками многих заболеваний, спасаясь от паводка, устремляются в жилые дома и постройки, отчего возрастает риск заражения инфекционными и паразитарными болезнями и человека, сообщила врач-эпидемиолог противоэпидемического отделения Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии Е. Кузьминская.
Сами талые воды так же небезопасны. Они могут содержать и создавать благоприятные условия для сохранения и размножения возбудителей кишечных инфекций в окружающей среде, пищевых продуктах и воде.
Острые кишечные инфекции – заболевания, вызываемые различными микроорганизмами с преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта. Источником инфекции являются больные люди или бактерионосители (люди, у которых отсутствуют симптомы заболевания, но они выделяют возбудителя инфекции в окружающую среду). Как правило, заражение острыми кишечными инфекциями происходит через пищу, воду, окружающие предметы. Заболеть может человек в любом возрасте, однако наиболее подвержены заболеванию дети, они болеют в несколько раз чаще.
Чтобы предохранить себя от заболевания острыми кишечными инфекциями, в том числе в период весеннего паводка, необходимо:
Важно наблюдать за состоянием здоровья всех членов семьи. Кишечные расстройства у любого из них – сигнал для всех остальных, подчеркнула врач. При возникновении симптомов необходимо обязательно обращаться к врачу.
Помните: профилактика острых кишечных инфекций — дело не только медицинских работников. Многое зависит от поведения каждого человека.
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Об опасностях весенних паводков в отношении острых кишечных инфекции предупредили в Гомельском городском центре гигиены и эпидемиологии. С наступлением весны в...
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