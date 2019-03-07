Американский космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантике - NASA

Спускаемая капсула новейшего американского космического корабля многоразового использования Crew Dragon компании SpaceX в пятницу в 16:45 мск после пятидневного совместного полета в составе Международной космической станции (МКС) успешно приводнилась в Атлантике, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ранее в пятницу корабль отстыковался от МКС.

После пятичасового автономного полета он, сбросив негерметичный грузовой отсек, сошел с орбиты. В плотных слоях атмосферы над спускаемой капсулой раскрылись парашюты, и она затем совершила мягкое приводнение в 200 милях от побережья штата Флорида.

В ближайшее время спускаемая капсула, которая доставила 136 кг груза, в частности, результаты научных экспериментов, проведенных экипажем МКС, будет поднята с поверхности воды на специальное спасательное судно компании SpaceX с помощью крана.

Вместе с кораблем на Землю вернулся находившийся на его борту облаченный в скафандр манекен по имени Рипли, названный в честь героини фантастического фильма "Чужие". Датчики в скафандре отслеживали "состояние" командира корабля на всех этапах полета и посадки.