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Американский космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантике - NASA

08.03.2019 16:53 — Разное | Интерфакс  
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Спускаемая капсула новейшего американского космического корабля многоразового использования Crew Dragon компании SpaceX в пятницу в 16:45 мск после пятидневного совместного полета в составе Международной космической станции (МКС) успешно приводнилась в Атлантике, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ранее в пятницу корабль отстыковался от МКС.

После пятичасового автономного полета он, сбросив негерметичный грузовой отсек, сошел с орбиты. В плотных слоях атмосферы над спускаемой капсулой раскрылись парашюты, и она затем совершила мягкое приводнение в 200 милях от побережья штата Флорида.

В ближайшее время спускаемая капсула, которая доставила 136 кг груза, в частности, результаты научных экспериментов, проведенных экипажем МКС, будет поднята с поверхности воды на специальное спасательное судно компании SpaceX с помощью крана.

Вместе с кораблем на Землю вернулся находившийся на его борту облаченный в скафандр манекен по имени Рипли, названный в честь героини фантастического фильма "Чужие". Датчики в скафандре отслеживали "состояние" командира корабля на всех этапах полета и посадки.

 
 
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Спускаемая капсула новейшего американского космического корабля многоразового использования Crew Dragon компании SpaceX в пятницу в 16:45 мск после пятидневного...
 
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