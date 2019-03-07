Кто из белорусов может беспошлинно заказывать посылки из-за границы на 500 евро. Прямая линия с ГТК

Для белорусов с 1 января увеличили беспошлинный порог на посылки из-за границы до 200 евро в месяц. Но стоимость одной посылки не должна превышать 22 евро. При этом некоторые белорусы с определенными заболеваниями могут заказывать товары из-за границы на бОльшую сумму. Специалисты ГТК ответили на вопросы читателей, присланные на прямую линию, и пояснили, кто и на каких условиях может беспошлинно получать международные почтовые отправления на сумму до 500 евро.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

"Посылку на сумму до 500 евро можно получить единовременно?"

Вопрос: Сын болеет сахарным диабетом 1 типа. Можно ли теперь пересылать почтой из Германии, Франции, Испании систему мониторинга сахара в крови FreeStyle Libre, которая жизненно необходима болеющим сахарным диабетом? Спасибо!

Ответ ГТК: C учетом предложений Минздрава, в подготовленном ГТК проекте постановления Совета министров определено, что для больных сахарным диабетом с освобождением от уплаты таможенных платежей могут быть ввезены иглы к инъекторам (шприц-ручкам) для введения инсулина, системы непрерывного мониторинга глюкозы в крови, расходные материалы к системам непрерывного мониторинга глюкозы в крови, расходные материалы к помпам инсулиновым в пределах норм беспошлинного ввоза.

Таким образом, после вступления проекта постановления Совета министров в законную силу система непрерывного мониторинга глюкозы в крови FreeStyle Libre может быть ввезена с освобождением от уплаты таможенных платежей в пределах норм, установленных решением Совета ЕЭК:

по 31 декабря 2019 года общей стоимостью, не превышающей сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) весом брутто, не превышающим 31 кг в течение 1 календарного месяца;

с 1 января 2020 года общей стоимостью, не превышающей сумму, эквивалентную 200 евро, и (или) весом брутто, не превышающим 31 кг в отношении одного почтового отправления.

Вопрос: Мой ребенок болеет сахарным диабетом 1 типа. Каким образом можно подтвердить право на получение в месяц посылок с медоборудованием и продуктами питания на сумму до 500 евро при данном заболевании? Какие и куда документы нужно предоставить? Как правильно оформлять документы на посылку при заказе оборудования и питания? Посылку на сумму до 500 евро можно получить сразу единовременно для данной категории больных или каждая посылка не должна превышать 22 евро? Татьяна.

Ответ ГТК: C учетом предложений Министерства здравоохранения, в подготовленном Государственным таможенным комитетом проекте постановления Совета Министров, определен перечень товаров медицинского назначения, которые могут быть ввезены для больных сахарным диабетом с освобождением от уплаты таможенных платежей. Освобождение от уплаты таможенных платежей медицинского оборудования и продуктов питания, пересылаемых для больных сахарным диабетом, не предусмотрено.

Стоимость товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, определяется исходя из сведений, заявленных отправителем в таможенных декларациях формы CN 22 или CN 23. Таможенным органом стоимость товаров определяется в случаях отсутствия сведений о стоимости товаров в таможенных декларациях, отсутствия самих таможенных деклараций, наличия сомнений относительно достоверности сведений, указанных отправителем в таможенных декларациях и другое.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Правом на доказывание сведений о стоимости пересылаемых в международных почтовых отправлениях товаров получатель товаров может воспользоваться в случае, если стоимость таких товаров была определена таможенным органом.

Международное почтовое отправление с освобождением от уплаты таможенных платежей может быть получено единовременно в течение 1 календарного месяца.

Для освобождения товаров от уплаты таможенных платежей получателем товаров должен выступить больной сахарным диабетом.

«На 22 евро можно было заказать 2 пачки печенья и банку молока, заплатив за пересылку около 40 евро»

На прямую линию со специалистами ГТК читатели прислали сразу несколько вопросов по лимитам для тех, у кого заболевание фенилкетонурия (наследственное заболевание, связанное с нарушением метаболизма аминокислот).

Вопрос: Для людей больных фенилкетонурией возможность получать посылки с продуктами из-за границы — это непосредственно их жизнеобеспечение. В апреле 2016 года, когда вступил в силу указ № 40 , все пациенты с данным заболеванием оказались в критической ситуации: на установленные 22 евро можно было заказать из-за границы 2 пачки печенья и банку молока, заплатив при этом за пересылку около 40 евро. Этот вопрос поднимался нами с 2016 года и были написаны письма во все уполномоченные инстанции. Теперь очень интересует, когда все-таки будут увеличены лимиты одного отправления (посылки)? И если необходимо предъявлять документы, подтверждающие диагноз, то будут ли внесены они в электронную базу или необходимо будет предъявлять документы при каждом получении посылки? Артюх Юлия Анатольевна, председатель БРОО помощи детям, больным фенилкетонурией «Будущее без границ».

Ответ ГТК: Указом № 490 предусмотрена возможность ввоза товаров медицинского назначения и специализированной пищевой продукции диетического лечебного питания (их перечень утверждается Совмином. — Прим. ред.) в адрес физлиц, страдающих отдельными неизлечимыми заболеваниями.

C учетом предложений Минздрава в подготовленном ГТК проекте постановления Совета министров определено, что для больных фенилкетонурией могут быть ввезены низкобелковые/безбелковые - сосиски, паштет, сыр, рис, макароны, мука, печенье, заменитель молока, каша, сухое молоко, крупа гречневая, смесь для выпечки с освобождением от уплаты таможенных платежей.

После принятия проекта постановления, данные товары могут быть ввезены с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов в пределах норм, установленных решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования»:

по 31 декабря 2019 года — общей стоимостью, не превышающей сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) весом брутто, не превышающим 31 кг в течение 1 календарного месяца;

с 1 января 2020 года — общей стоимостью, не превышающей сумму, эквивалентную 200 евро, и (или) весом брутто, не превышающим 31 кг в отношении одного почтового отправления.

Про посылки с пищевыми добавками и БАДами

Вопрос: По состоянию здоровья мне приходится постоянно заказывать из-за границы пищевые добавки, например, кальций, магний, другие специальные микроэлементы и витамины. Вынуждена оплачивать большие таможенные пошлины. В соответствии с новыми правилами общая стоимость этих покупок в месяц укладывается в беспошлинный лимит. Но невозможно обеспечить стоимость одной посылки 22 евро, т.к. это ниже стоимости одной единицы товара. Кроме того мне дорого обходится доставка моих посылок и для меня экономически целесообразно объединить несколько покупок в одну посылку. Есть ли возможность минимизировать таможенные платежи в моей ситуации? Можно ли считать пищевые добавки товарами медицинского назначения?

Если да, то что необходимо сделать, чтобы воспользоваться этой льготой? С уважением,

Людмила.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Вопрос: Очень нужно заказать БАДы из-за границы общей стоимостью около 100 долларов. Не нужно платить никаких налогов, если заказываем для человека больного хроническими болезнями и нуждающегося в этом лечебном питании. Скажите, нужно ли предъявлять какие-то документы? Или как правильно делать заказ, чтобы не платить налог за превышение в 22 евро за посылку? Какая последовательность действий? Вадим.

Ответ ГТК: Пищевые добавки, биологически активные добавки не относятся к товарам медицинского назначения и не могут быть освобождены от уплаты таможенных платежей.

В данном случае при превышении норм беспошлинного ввоза товаров (200 евро и 31 кг в месяц, но не более 22 евро и 10 кг в одном почтовом отправлении) подлежат уплате таможенные платежи — таможенная пошлина в размере 30% от стоимости ввозимого товара, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной или весовой норм. Кроме того, за совершение таможенных операций таможенным органом взимается таможенный сбор в размере 10 белорусских рублей.

«Ребенку нужна пожизненная диета продуктами без глютена. На какую сумму можно заказать посылку?»

Вопрос: У нас ребенок инвалид с заболеванием целиакия, неизлечимое заболевание, пожизненная диета продуктами без глютена. Подскажите, как, на какую сумму и вес можно заказать посылку с продуктами из-за границы? Спасибо.

Ответ ГТК: C учетом предложений Минздрава, в подготовленном проекте постановления Совета министров, с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов в пределах норм (установленных решением Совета ЕЭК № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования»), могут быть ввезены товары медицинского назначения для больных сахарным диабетом, буллезным эпидермолизом и специализированная пищевая продукция диетического лечебного питания для больных фенилкетонурией.

Освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов продуктов питания, пересылаемых для больных целиакией, не предусмотрено проектом постановления.

Ответы на остальные вопросы. присланные на прямую линию со специалистами ГТК, опубликуем в ближайшее время.

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