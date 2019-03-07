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Belavia поздравила клиенток с 8 марта колготками
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Сегодня женщин с праздником поздравляют все: от мала до велика. К ним подключилась Belavia: компания устроила коллаборацию с Conte. В официальном сообществе Conte «ВКонтакте» появилась запись, в которой бренд пообещал порадовать каждую женщину на борту самолета Belavia сюрпризом, но каким – не сказал.
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Сегодня женщин с праздником поздравляют все: от мала до велика. К ним подключилась Belavia: компания устроила коллаборацию с Conte. В официальном сообществе Conte...
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