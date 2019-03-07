﻿ Belavia поздравила клиенток с 8 марта колготками. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Belavia поздравила клиенток с 8 марта колготками

08.03.2019 18:52 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Сегодня женщин с праздником поздравляют все: от мала до велика. К ним подключилась Belavia: компания устроила коллаборацию с Conte. В официальном сообществе Conte «ВКонтакте» появилась запись, в которой бренд пообещал порадовать каждую женщину на борту самолета Belavia сюрпризом, но каким – не сказал. 
 

 



Оказалось, это колготки. Как ни странно, обрадовалась не каждая. Например, беларуска Юлиана Леонович поделилась своим негодованием в адрес подарка в Facebook. С ее слов, ей вручили «жуткую бронзу» четвертого размера, что, как ей показалось, «за гранью». Получила ли хоть одна женщина колготки другого размера – неизвестно. Однако девушка не расстроилась: она намерена плести косичками лук и паковать его в капрон, который достался ей, как она выразилась, «на халяву». 

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня женщин с праздником поздравляют все: от мала до велика. К ним подключилась Belavia: компания устроила коллаборацию с Conte. В официальном сообществе Conte...
 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт: По центру Минска пробежали тысячи женщин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика