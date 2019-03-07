Belavia поздравила клиенток с 8 марта колготками

Сегодня женщин с праздником поздравляют все: от мала до велика. К ним подключилась Belavia: компания устроила коллаборацию с Conte. В официальном сообществе Conte «ВКонтакте» появилась запись, в которой бренд пообещал порадовать каждую женщину на борту самолета Belavia сюрпризом, но каким – не сказал.







Оказалось, это колготки. Как ни странно, обрадовалась не каждая. Например, беларуска Юлиана Леонович поделилась своим негодованием в адрес подарка в Facebook. С ее слов, ей вручили «жуткую бронзу» четвертого размера, что, как ей показалось, «за гранью». Получила ли хоть одна женщина колготки другого размера – неизвестно. Однако девушка не расстроилась: она намерена плести косичками лук и паковать его в капрон, который достался ей, как она выразилась, «на халяву».



