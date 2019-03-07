Екатерина Галкина: мне в себе нравится все

Для меня фотосессия — это возможность примерить на себя новый образ. В какой-то степени продолжение моего "я" в художественной гимнастике, в которой все — и упражнение, и музыка, и купальник — подбирается так, чтобы зритель чувствовал гармонию в том действе, которое происходит на ковре.





Обычно придумываю сама, как и в чем хотела бы сняться. На этих фото президентский люкс столичного отеля "Минск", его дизайн чем-то напоминает атмосферу замка XIX века.





На мне дорогое вечернее платье от замечательного белорусского дизайнера Юли Латушкиной. У меня отличное настроение, меня ничего не угнетает, все проблемы удалось оставить в современной жизни. И я понимаю, что сессия получится.





Выходит, любишь светские рауты. На каком из последних была?

Прием у президента. Но в таком платье меня бы туда не пустили, слишком смелое декольте. Для подобных мероприятий существует определенный дресс-код. Так что этот наряд буду выгуливать в каком-нибудь другом месте.

Алена Ходор — одна из моих любимых фотографов. Она снимает без ретуши, она просто фиксирует жизнь такой, какая она есть в эту минуту. Ты не пытаешься быть лучше, не позируешь, просто остаешься сама собой.





С сигаретой?

Каюсь, выкурила две штуки — первый и последний раз в жизни. Жутко не понравилось. Но я сознательно выбрала этот образ: девушка с сигаретой кажется мне невероятно сексуальной. Подозреваю, этот взгляд разделяют многие. Видела немало похожих фотографий, но не упасть ниже определенной планки удалось далеко не всем. Очень тонкая грань между пошлостью и искусством. Мне кажется, у нас с Аленой получилось. И это фото я люблю больше других.





А потом на улице пошел дождь, какой-то неожиданно сочный, летний, будто бы специально для того, чтобы мы могли вдохнуть свежего воздуха после наполненной дымом маленькой мастерской. Я выбежала из двери и просто подставила лицо под эти теплые струи...





Это Монако. Съемки обложки для журнала WStory, главным редактором которого является моя хорошая подруга Вера Каменкова. Тот случай, когда все локации, костюмы, драгоценности и прочие атрибуты были отобраны заранее. Работала международная команда, и я получила массу удовольствия от съемки.





Высокий уровень профессионализма и легкое ощущение нереальности происходящего — яхта за несколько десятков миллионов и ювелирные украшения, цену которых даже как-то неудобно называть.





А ты назови.

Яхта — 50 миллионов. Бриллианты, часы и все прочее — два миллиона. Понятно, долларов.





Классические цифры для белорусского спорта. Саша Саснович как-то призналась, что имеет на банковском счету 2 миллиона и хочет заработать еще 48. Не все на прессболовском форуме ее поняли.

А я, например, полностью Сашу поддерживаю. Я бы и сама хотела столько заработать, но в нашем виде спорта это невозможно. Не вижу ничего дурного, когда человек ставит перед собой цели, которые многим кажутся нереальными. Непонятно только, почему так много находится судей.





Но это все диванная команда, так что их мнение можно не учитывать. Самый большой недостаток в человеке — собственный страх, который все время стучит по голове и говорит: "Не высовывайся, будет еще хуже". Хотя и так, я понимаю, не особенно хорошо, если лезешь в интернет и с наслаждением комментируешь слова других людей.





Я, например, никогда не стала бы этим заниматься по очень простой причине: нет столько свободного времени. Когда находишься в большом спорте, то сам себе уже не принадлежишь, надо исполнять очень много обязанностей — перед сборной, перед страной. На саму себя остается очень мало времени. Те же фотосессии — это возможность немного порадовать себя и отдохнуть одновременно.





Да ты мастер раздавать советы. В 22 года.

Просто у меня много друзей среди тех, кто значительно старше меня. И когда они говорят о своей юности, то чаще всего жалеют, что не сделали что-то такое, о чем мечтали. Тогда не успели, а сейчас уже не могут. Поэтому ничего не стоит откладывать на потом, не нужно бояться реализовывать свои самые смелые желания.





Наконец, съемка из художественной гимнастики.

Хочешь правду? Все началось с плойки для африканских косичек. Моя знакомая работает гримером в Большом театра оперы и балета. Однажды она приобрела эту штуку и сказала: "Кать, я хочу на ком-то потренироваться…"





Фотографом, конечно, стала Алена.

Само собой. Она попросила, чтобы надела белый купальник. Решили сделать акцент на фигуру и волосы.





Из-за этой балетной плойки всем вдруг стало понятно, что наша Галкина и есть самая сексуальная гимнастка современности. Знаешь, на что мужчина всегда обращает внимание?

Каждый по-разному. Мне кажется, это грудь и задница. Напиши попа — не так грубовато будет.





Сам боюсь таковым показаться, но не могу не спросить – как же с такой, безусловно, выдающейся грудью ты показываешь элементы ультра-си?

Не ты один об этом спрашиваешь. Знаменитая болгарская гимнастка Мария Петрова недавно задала аналогичный вопрос. Ну что мне было ей ответить? Сказала, что я тут совсем ни при чем, спасибо надо сказать моим родителям.





Да, приходится труднее, чем многим девчонкам, но я ни о чем не жалею. Мне в себе все нравится, а о занятых местах уже говорила — в первую очередь выступаю не для судей, а для зрителей. Кстати, заметила, что мои поклонники — это, как правило, люди постарше, которые в гимнастике прежде всего ценят грацию и женственность.

Это закономерно. Можно только представить, что пишут тебе мужчины в соцсетях.

Все по-разному — кто как воспитан. Чаще всего сплошной поток комплиментов, не сильно отличающихся друг от друга. Но бывают случаи, о которых лучше не знать. Я уже закрыла свой аккаунт вконтакте, в других же на такие сообщения просто не отвечаю. Бывают еще и видеозвонки, я их сразу блокирую.





Жестко. Выходит, шансов познакомиться с тобой в принципе нет.

Ну почему же? Я не так давно познакомилась с тем, кто это шанс использовал.





И?.

Когда девушка в отношениях, то она уже не ждет приглашений на свидания.





Фото Алены Ходор, Юлии Тарасовой и из архива Екатерины Галкиной











