Павел Северинец на свободе. Отбыл 10 суток ареста

сообщает НН. Сегодня из Центра изоляции правонарушителей был освобожден политик Павел Северинец. Он отсидел 10 суток ареста. Павел был задержан 26 февраля. Он анонсировал акцию поддержки политзаключенных на Октябрьской площади, но дойти до площади не сумел,НН.





Сегодня его встречали соратники, жена Оля и сын Франтишек, ему скоро будет год.



