МиГ-21 столкнулся с птицей и упал

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Пилот благополучно катапультировался. Пострадавших нет. Полицейские оцепили район падения. Истребитель летел с авиабазы, выполняя обычное задание, пояснили в индийских ВВС.





пишет lenta.ru 27 февраля Индия и Пакистан устроили воздушный бой в небе над Кашмиром. Накануне индийская авиация разбомбила лагерь «Джаиш-е-Мухаммад». Группировка взяла на себя ответственность за теракт против индийских военнослужащих,lenta.ru





По информации СМИ, в воздушном бою Индия задействовала четыре Су-30МКИ, два Dassault Mirage 2000 и два МиГ-21, один из которых был сбит. Пакистан поднял в воздух 24 самолета, в том числе восемь F-16.



