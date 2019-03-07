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МиГ-21 столкнулся с птицей и упал

08.03.2019 19:06 — Разное | Партизан  
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Истребитель МиГ-21 индийских воздушных сил разбился возле города Биканер штата Раджастхан в пятницу, 8 марта, из-за столкновения с птицей. Об этом сообщает Hindustan Times.

Фото: Reuters

Пилот благополучно катапультировался. Пострадавших нет. Полицейские оцепили район падения. Истребитель летел с авиабазы, выполняя обычное задание, пояснили в индийских ВВС.

27 февраля Индия и Пакистан устроили воздушный бой в небе над Кашмиром. Накануне индийская авиация разбомбила лагерь «Джаиш-е-Мухаммад». Группировка взяла на себя ответственность за теракт против индийских военнослужащих, пишет lenta.ru

По информации СМИ, в воздушном бою Индия задействовала четыре Су-30МКИ, два Dassault Mirage 2000 и два МиГ-21, один из которых был сбит. Пакистан поднял в воздух 24 самолета, в том числе восемь F-16.


 
 
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Истребитель МиГ-21 индийских воздушных сил разбился возле города Биканер штата Раджастхан в пятницу, 8 марта, из-за столкновения с птицей. Об этом сообщает Hindustan Times.
 
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