|
Видеофакт: По центру Минска пробежали тысячи женщин
В полдень 8 марта на проспекте Независимости в Минске стартовал забег Beauty Run, который собрал около 5 тысяч участниц.
Они пробежали дистанции 2 или 5 километров. Акция приурочена к Международному женскому дню.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В полдень 8 марта на проспекте Независимости в Минске стартовал забег Beauty Run, который собрал около 5 тысяч участниц.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)