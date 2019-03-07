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Когда глупость – дар Божий. Оршанец распилил камеру фотофиксации, хотел скрыть нарушение

08.03.2019 18:34 — Разное | Партизан  
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Суд Орши и Оршанского района осудил 28-летнего мужчину, который уничтожил камеру фотофиксации, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.


ivteleradio.ru

Происшествие случилось 12 октября 2018 года. Оршанец ездил в Витебск и около села Высокое дважды попал в объектив камеры фотофиксации, когда превысил скорость.

О том, что камера зафиксировала его нарушения, мужчина догадался по фотовспышке. Чтобы не платить штраф, молодой человек накинул на столб с камерой трос и с помощью автомобиля сорвал прибор. Он привез камеру домой и распилил ее углошлифовальной машинкой, пытаясь найти и уничтожить снимки своего авто.

Цена поврежденной камеры, опоры и кабеля составила 2300 рублей. Кроме того, оршанец прервал передачу информации о превышении скорости в режиме реального времени в центр фиксации правонарушений.

На суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и добровольно возместил ущерб. Суд назначил ему штраф в 1275 рублей (50 базовых величин), а также конфисковал его автомобиль.


 
Теги: Витебск
 
 
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Суд Орши и Оршанского района осудил 28-летнего мужчину, который уничтожил камеру фотофиксации, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.
 
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