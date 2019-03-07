Легко отделался: Пол Манафорт проведет в тюрьме три года вместо 20-ти

Пол Манафорт





Прокуратура просила приговорить обвиняемого к почти 20 годам тюрьмы, сообщает Евроньюс.





По окончании заседания адвокат бывшего главы избирательного штаба Трампа Кевин Даунинг заявил: “Как вы услышали в суде, когда господину Манафорту было предоставлено последнее слово, он недвусмысленно признал свою ответственность за те деяния, что ему вменялись в вину, но еще важнее, что никаких свидетельств вовлечённости Пола Манафорта в заговоре с российскими официальными лицами найдено не было”.





На этом юридические коллизии в жизни Пола Манафорта не закончились – на следующей неделе ему должны вынести приговор уже в другом окружном суде по делу о даче ложных показаний и о нарушении сделки с правосудием, заключенной ранее со спецпрокурором Мюллером.



