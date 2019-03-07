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В Беларуси начнут вещание шесть зарубежных телеканалов
Мининформации
Как отмечается на сайте министерства, эти телеканалы имеют художественную, детскую, познавательную и спортивную направленность.
Разрешения выданы на три года.
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Мининформации выдало разрешение на распространение на территории Беларуси шести иностранных телеканалов: «Дом Кино Премиум», «ТАЙНА», «Duck TV HD», «Duck TV», «Живая...
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