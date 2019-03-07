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Грузовик перевернулся и залил пивом автостраду

08.03.2019 17:54 — Разное | Партизан  
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На автостраде к востоку от Лос-Анджелеса перевернулся грузовик с пивом. В результате дорога оказалась усыпана десятками упаковок марки Modelo Especial, пишет NBC Los Angeles.

Инцидент произошел утром 7 марта. 25-летний водитель грузовика Peterbilt из города Инглвуд пытался резко затормозить. Он вырулил на съезд, но не справился с управлением и скатился по насыпи.

Часть бутылок разбилась, из-за чего на дороге образовались пивные лужи. Сообщается также, что в результате инцидента произошло небольшое возгорание. Водитель большегруза остался жив.


 
 
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На автостраде к востоку от Лос-Анджелеса перевернулся грузовик с пивом. В результате дорога оказалась усыпана десятками упаковок марки Modelo Especial, пишет NBC Los Angeles.
 
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