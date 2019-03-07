Грузовик перевернулся и залил пивом автостраду

Инцидент произошел утром 7 марта. 25-летний водитель грузовика Peterbilt из города Инглвуд пытался резко затормозить. Он вырулил на съезд, но не справился с управлением и скатился по насыпи.





Часть бутылок разбилась, из-за чего на дороге образовались пивные лужи. Сообщается также, что в результате инцидента произошло небольшое возгорание. Водитель большегруза остался жив.



