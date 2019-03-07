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Женщинам в мире пока не удается освободиться от роли "сиделок" - доклад МОТ

08.03.2019 18:21 — Разное | Интерфакс  
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Женщин на мировом рынке труда по-прежнему значительно меньше, чем мужчин, и разрыв между ними сокращается очень медленными темпами, отмечается в новом докладе Международной организации труда (МОТ).

"Женщины хотят выполнять оплачиваемую работу, и чаще всего им в этом мешает неоплачиваемая работу по дому. На какие гендерные показатели мы бы не посмотрели и какие бы препятствия не учли, все упирается в работу по уходу за другими. И социальные нормы по-прежнему предписывают женщинам роль "сиделок", а мужчинам - добытчиков", - говорится в докладе МОТ, который цитируется на сайте ООН.

По данным МОТ, в 2018 году в мире работу имели 2 млрд мужчин и 1,3 млрд женщин. В относительном выражении, в 2018 году работали лишь чуть более 45% женщин, в то время как для мужчин показатель занятости составлял более 71%.

При этом, как отмечается, в ходе глобального опроса 70% женщин заявили о том, что хотят работать, и 66,5% мужчин их в этом поддержали.

Согласно полученным МОТ данным, матерям труднее найти работу, чем женщинам, у которых нет детей. К тому же, им меньше платят. Среди мужчин тенденция противоположная - для них появление детей, как правило, означает, более высокую зарплату.

На руководящих должностях женщин всего 27%. Этот показатель почти не изменился за последние три десятилетия.

Однако, как выяснилось, женщины быстрее добираются до вершины карьерной лестницы, чем мужчины. Женщины-руководители в среднем на год моложе, чем мужчины. При этом среди женщин-менеджеров больше обладательниц дипломов магистра, кандидатской или докторской научной степени, чем среди мужчин-менеджеров.

Что касается России, то, как следует из доклада МОТ, женщин-руководителей в России больше, чем в среднем в мире.

"В России средний возраст женщин на руководящих постах составляет 43,8 лет, мужчин - 44,3 года. При этом страна отличается довольно большим числом женщин-руководителей. Среди бездетных россиян, занимающих руководящие должности, 45,3 процента - женщины, 54,7 процента - мужчины. Среди менеджеров, у которых есть дети младше шести лет, 35,3 процента женщин и 64,7 процента мужчин", - приводятся на сайте ООН выводы из доклада МОТ.

 
 
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Женщин на мировом рынке труда по-прежнему значительно меньше, чем мужчин, и разрыв между ними сокращается очень медленными темпами, отмечается в новом докладе...
 
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