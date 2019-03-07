ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ЕС заявили, что согласия между Косово и Сербией можно достичь только через диалог

08.03.2019 17:57 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В связи с принятием парламентом Косово закона о переговорной платформе по диалогу с Сербией под эгидой ЕС и полномочиях переговорной группы официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич в очередной раз напомнила о важности диалога сторон.

"В качестве посредника ЕС не будет делать никаких комментариев к позициям, которые участники процесса занимают в одностороннем порядке. Но очевидно, что окончательное соглашение может быть достигнуто только путем переговоров", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Так она отреагировала на просьбу прокомментировать, как можно сохранить диалог сторон после принятия в Приштине платформы для переговоров с Белградом, согласно которой Косово отказывается обсуждать какие-либо темы, кроме признания Сербией.

"Диалог - единственный путь. И я думаю, что на карту поставлены интересы народов Косово и Сербии, и даже интересы всего региона", - ответила М.Коцьянчич.

Она напомнила, что власти Косово в ноябре 2018 года решили ввести стопроцентные таможенные тарифы на импорт продукции из Сербии и из Боснии и Герцеговины, что не служит на пользу диалогу.

"Европейский союз и Соединенные Штаты, как и другие партнеры, повторяют призыв к косовскому правительству немедленно устранить эти таможенные пошлины, что позволит диалогу возобновиться как можно скорее", - подчеркнула представитель Ф.Могерини.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с принятием парламентом Косово закона о переговорной платформе по диалогу с Сербией под эгидой ЕС и полномочиях переговорной группы официальный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Грузовик перевернулся и залил пивом автостраду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика