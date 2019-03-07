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В забеге Beauty Run в Минске приняли участие 5 тысяч женщин

08.03.2019 17:49 — Разное | Интерфакс  
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8 марта, в Международный женский день, Белорусская федерация легкой атлетики провела в Минске традиционный праздничный женский забег Beauty Run, который организуется уже четвертый год подряд.

В этом году в забеге по проспекту Независимости, на дистанциях в 2 и 5 километров, участвовали 5 тысяч женщин. Помимо девушек из более чем 100 населенных пунктов Беларуси, Beauty Run принял гостей из 7 других стран. Среди участниц - Мисс Беларусь, Мисс мира – Европа Мария Василевич, белорусская легкоатлетка, тренер команда Dream Team Минского полумарафона Екатерина Корнеенко, модель и телеведущая Ирина Ромбальская и другие известные белоруски.

Многие девушки бежали в оригинальных костюмах, за которые организаторами были предусмотрены особые призовые номинации.

На дистанциях в 2 и 5 км победили, соответственно, Татьяна Шабанова и Екатерина Корнеенко. Обе представляют Бобруйск.

 
Теги: Минск
 
 
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8 марта, в Международный женский день, Белорусская федерация легкой атлетики провела в Минске традиционный праздничный женский забег Beauty Run, который организуется...
 
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