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«Я – настоящий любитель бега». Мария Василевич приняла участие в «Красивом забеге»

08.03.2019 19:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 8 марта в центре Минска состоялся «Красивый забег». Среди гостей спортивного праздника была и мисс Беларусь-2018 – Мария Василевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому событию, рассказывает, основательно готовилась. Мотивация, как и у многих: «Хочешь быть сильной, красивой и умной – бегай».

«Я – настоящий любитель бега». Мария Василевич приняла участие в «Красивом забеге»

Мария Василевич, мисс Беларусь-2018:
Я – настоящий любитель бега. Если бы я не пришла сегодня пробежать с девчонками, то вечером обязательно вышла бы на пробежку. Я очень рада, что сегодня девушки дарят сами себе такой замечательный подарок.

От девочек до бабушек: яркие моменты и креативные образы на «Красивом забеге» в Минске

«Я – настоящий любитель бега». Мария Василевич приняла участие в «Красивом забеге»

«Я – настоящий любитель бега». Мария Василевич приняла участие в «Красивом забеге»

«Я – настоящий любитель бега». Мария Василевич приняла участие в «Красивом забеге»
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 8 марта в центре Минска состоялся «Красивый забег». Среди гостей спортивного праздника была и мисс Беларусь-2018 – Мария Василевич, сообщили в...
 
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