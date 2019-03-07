«Я – настоящий любитель бега». Мария Василевич приняла участие в «Красивом забеге»

Новости Беларуси. 8 марта в центре Минска состоялся «Красивый забег». Среди гостей спортивного праздника была и мисс Беларусь-2018 – Мария Василевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому событию, рассказывает, основательно готовилась. Мотивация, как и у многих: «Хочешь быть сильной, красивой и умной – бегай».





Мария Василевич, мисс Беларусь-2018:

Я – настоящий любитель бега. Если бы я не пришла сегодня пробежать с девчонками, то вечером обязательно вышла бы на пробежку. Я очень рада, что сегодня девушки дарят сами себе такой замечательный подарок.











