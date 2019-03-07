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«Я – настоящий любитель бега». Мария Василевич приняла участие в «Красивом забеге»
Новости Беларуси. 8 марта в центре Минска состоялся «Красивый забег». Среди гостей спортивного праздника была и мисс Беларусь-2018 – Мария Василевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К этому событию, рассказывает, основательно готовилась. Мотивация, как и у многих: «Хочешь быть сильной, красивой и умной – бегай».
Мария Василевич, мисс Беларусь-2018:
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Новости Беларуси. 8 марта в центре Минска состоялся «Красивый забег». Среди гостей спортивного праздника была и мисс Беларусь-2018 – Мария Василевич, сообщили в...
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