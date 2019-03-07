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Шесть иностранных телепрограмм начнут вещание в Беларуси
08.03.2019 19:39 — Разное | Ежедневник
Министерство информации выдало разрешение на вещание в Беларуси шести иностранных телепрограмм.
Как сообщила пресс-служба Министерства информации, выданы разрешения на распространение на территории Беларуси продукции иностранных телепрограмм: Дом Кино ПРЕМИУМ / Дом Кино PREMIUM / Dom Kino PREMIUM", "ТАЙНА", Duck TV HD, Duck TV, "Живая планета", "Мотор ТВ". Все разрешения выданы на три года, после чего должны быть продлены.
Разрешенные к распространению иностранные телепрограммы имеют художественную, детскую, познавательную и спортивную направленности.
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Министерство информации выдало разрешение на вещание в Беларуси шести иностранных телепрограмм.
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