Шесть иностранных телепрограмм начнут вещание в Беларуси





Министерство информации выдало разрешение на вещание в Беларуси шести иностранных телепрограмм.

Как сообщила пресс-служба Министерства информации, выданы разрешения на распространение на территории Беларуси продукции иностранных телепрограмм: Дом Кино ПРЕМИУМ / Дом Кино PREMIUM / Dom Kino PREMIUM", "ТАЙНА", Duck TV HD, Duck TV, "Живая планета", "Мотор ТВ". Все разрешения выданы на три года, после чего должны быть продлены.

Разрешенные к распространению иностранные телепрограммы имеют художественную, детскую, познавательную и спортивную направленности.