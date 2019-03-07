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Трамп полагает, что сохраняет хорошие отношения с лидером КНДР

08.03.2019 19:23 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу журналистам в Белом доме, что, по его мнению, его отношения с лидером Ким Чен Ыном не испортились.

"Наши отношения... я думаю, что они остаются хорошими", - приводят западные СМИ слова президента.

Второй саммит США-КНДР, который прошел в Ханое в конце февраля, закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

В пятницу северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что саммит закончился безрезультатно, и возложило ответственность за такой исход на американскую сторону. Западные СМИ в свою очередь отмечали, что это стало первым подобным признанием в КНДР со времени завершения саммита.

В минувшую среду Д.Трамп заявлял, что будет очень разочарован, если сообщения СМИ о восстановлении в Северной Корее полигона для испытания ракет подтвердятся.

 
 
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Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу журналистам в Белом доме, что, по его мнению, его отношения с лидером Ким Чен Ыном не испортились. "Наши отношения... я...
 
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