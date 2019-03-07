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Штаб НАТО в Латвии в случае необходимости будет руководить реальной боевой деятельностью в регионе - командующий Силами обороны Эстонии

08.03.2019 18:58 — Разное | Интерфакс  
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Открывшийся в пятницу в военном городке Адажи (Adazi) в Латвии штаб Северной дивизии НАТО предназначен не только для тренировок военных, и для руководства реальной боевой деятельностью, заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем (Martin Herem).

"Этот штаб предназначен не только для проведения тренировок, но он должен будет руководить в случае необходимости реальной боевой деятельностью в регионе", - процитировали командующего в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии.

Главной задачей международной Северной дивизии НАТО (Multinational Division North, HQ MND N) станет руководство военными операции. Открытый в пятницу штаб дивизии займется планированием и руководством военными операциями, интеграцией деятельности частей, придаваемых НАТО для действий в регионе, проведением на штабном уровне подготовки в соответствии с государственными планами и планами НАТО.

"Для нас крайне важно, что с созданием Северной дивизии в военной структуре НАТО появляется специфический военный руководящий уровень, сосредоточенный на обороне Эстонии и Латвии", - подчеркнул министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik).

Начальная готовность штаба к деятельности должна быть достигнута в первой половине 2019 года, полная готовность в течение нескольких предстоящих лет.

В случае необходимости, дислоцированные в регионе международные части будут подчинены командованию дивизии, которой, в свою очередь, будет руководить международный Северо-восточный корпус НАТО, размещенный в польском Шецине (Szczecin).

Рамочными государствами Северной дивизии являются Эстония, Латвия и Дания. Штаб дивизии в мирное время будет частями базироваться в Адажи в Латвии и в Карупи в Дании.

 
 
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Открывшийся в пятницу в военном городке Адажи (Adazi) в Латвии штаб Северной дивизии НАТО предназначен не только для тренировок военных, и для руководства реальной...
 
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