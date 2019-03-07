В договоре одной фирмы из Панамы речь идет о продаже 20 тыс. предметов одежды - брючных костюмов, блейзеров, пальто, пишут журналисты Кристиан Бренниманн и Оливер Цильманн. "Во-первых, учитывая размер сделки, этот договор крайне недоработан. Во-вторых, пункты договора неправильно пронумерованы. В-третьих, нереалистичны цены: женские жилеты модели "deluxe" стоят, например, в шесть раз дешевле обычных вариантов. И, в-четвертых, сумма договора составляет 7 млн евро, однако по нему на счет мнимого продавца одежды в банке Crédit Agricole в Женеве поступило более 12 млн евро. Вывод: договор полностью выглядит так, будто существует он лишь для того, чтобы имитировать перед банком якобы обычную сделку", - указывают авторы статьи.





К тому же, добавляют журналисты, "покупатели одежды также скрываются за фиктивной фирмой на Сейшельских островах. Она, в свою очередь, была лишь частью целой сети компаний, через которые проходили миллиарды, поступавшие при этом из сомнительных российских источников. Переводились деньги через банк Ukio в Литве". Несмотря на то, что швейцарские банки обязаны контролировать переводы крупных денежных сумм, "Crédit Agricole, очевидно, посчитал небрежно составленный договор купли-продажи одежды абсолютно достаточным основанием для того, чтобы пропустить в Швейцарию, на счет двух россиян, 12 млн евро, разделенных на 80 траншей".





Информация об этом договоре и соответствующих платежах стала известной благодаря утечке банковских данных, поясняет издание. Документы оказались в распоряжении журналистов OCCRP (Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности) и были, среди прочих, проанализированы журналистами медиахолдинга Tamedia, которому принадлежит и газета Tages-Anzeiger.





"Панамский договор на продажу одежды - не единственный случай, - продолжают Бренниманн и Цильманн. - В период с 2005 по 2013 год из литовского банка Ukio в десятки швейцарских банков были переведены более 2 млрд долларов. Многие трансферы (...) также обосновывались предположительно поддельными договорами". Как пишет издание, среди документов можно найти счета с ошибками в общей сумме, а также шаблонные договоры, в которых меняли продавцов и покупателей.





"Примерно четвертая часть из двух миллиардов поступила из одного и того же российского источника. Журналисты назвали его "Тройка-ландромат". (...) Речь идет о сети из 70 анонимных фиктивных фирм, организованной российской инвестиционной компанией под названием "Тройка Диалог", за которой тогда стоял олигарх Рубен Варданян, доверенное лицо президента Владимира Путина", - говорится в статье.





Работа "прачечной" проходила в три этапа, указывают журналисты. Первый этап - так называемая "предварительная стирка": "на счета фирм, входящих в "ландромат", в упомянутом банке Ukio переводились большие суммы якобы чистых денег. Однако среди них поступали и крупные суммы, предположительно полученные преступным путем. Журналисты обнаружили ряд фирм, подозреваемых в отмывании преступных доходов. Эти компании внесли в "ландромат" более четверти миллиарда долларов. Наиболее известным примером здесь является мошенничество, в ходе которого из российского бюджета исчезли 230 млн долларов". Сергей Магнитский, заявивший о мошенничестве, из-за жестокого обращения скончался в 2009 году в одной из российских тюрем, напоминает издание.





"Второй этап - "основная стирка": на счетах фирм, входящих в "ландромат", годами смешивались чистые деньги и средства, предположительно полученные незаконным путем. Деньги переводились туда и обратно, так что со стороны уже невозможно было распознать их изначальное происхождение", - передают авторы статьи. При этом за счетами и компаниями скрывались подставные лица. Так, журналисты нашли руководителя одной из главных фирм "ландромата" в обветшалом многоквартирном доме в армянском городе Ванадзор. Им оказался мужчина, ездивший на заработки в Москву, где работал на стройках. "Когда он узнал, что его подпись присутствует на документах, благодаря которым по всему свету переводились миллионы, он был ошарашен", - пишет издание.





"Третий этап - "просушивание в центрифуге": из "ландромата" деньги поступали в сторонние банки - так же, как поступили в Crédit Agricole в Женеве 12 млн по странному договору купли-продажи одежды".





"Эта трехэтапная система работала как по маслу, - отмечают журналисты. - Например, швейцарский банк Crédit Agricole получил далеко не только 12 млн по договору купли-продажи одежды. В период с 2005 по 2012 год посредством 500 переводов из "ландромата" на пять счетов Crédit Agricole в Женеве поступило около 150 млн долларов: за одежду, компьютеры, "оборудование". Счета принадлежали пяти разным фиктивным фирмам, которыми управляли всегда два одних и тех же российских лица".









"Данные показывают, что деньги из "ландромата" в итоге тратились на яхты, частные самолеты, драгоценности, часы или роскошный отдых", - говорится в статье.





Для финансового сектора Швейцарии обнаруженная информация о "Тройка-ландромате" равнозначна катастрофе, указывает издание. Ведь доказать криминальное происхождение денег, отмываемых через швейцарские банки, в таких схемах практически невозможно, что подтвердил изданию следователь, имеющий многолетний опыт в расследовании дел об отмывании денег.





Таким образом, на пути кукловодов этой схемы нет препятствий. "Утечка данных дает основания полагать, что в России они занимают весьма высокие позиции. Так, управляющие "ландроматом" также отправляли миллионы и в цюрихский "Газпромбанк", а именно на счет Сергея Ролдугина, вероятно, самого близкого друга президента Путина. (...) Новые данные показывают, что на его счет в Цюрихе было переведено более 37 млн долларов. (...) Основанием для некоторых платежей также были нереалистичные договоры. Ролдугин и "Газпромбанк" не пожелали предоставить комментарии", - сообщает Tages-Anzeiger.







