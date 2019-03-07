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Наивное очарование диктатором
Категорический отказ официальных властей от крупного празднования 101-ой годовщины образования Белорусской Народной Республики вызвал неожиданные споры.
Мол, не стоило вообще журналистам поднимать эту тему. Лучше бы тихо, по-партизански пересидеть. Может, тогда и удалось бы устроить такой праздник, как мечтали.
Харизма лидера – природное свойство или то, что окружающие хотят видеть в том, кто ими управляет? Уже несколько дней подряд длятся интерпретации и обсуждение слов Лукашенко, высказанных во время «Большого разговора».
Чем дальше, тем больше эти споры напоминают попытки придать смысл тому, что изначально его не имело.
В связи с фактическим запретом на крупное празднование БНР-101 прозвучали даже обвинения в сторону журналистов. Мол, теперь чиновники точно будут стремиться исполнить волю Лукашенко, а глава государства не откажется от своего публичного заявления.
В «Разговоре Pro i Contra» программы
Смотрите острый «Разговор Pro i Contra» в новом формате, чтобы узнать:
почему Светлана Калинкина назвала наивной веру в то, что разрешение на празднование БНР-101 можно было бы получить без разрешения Лукашенко
был ли прав Стас Карпов, когда говорил, что журналистики в Беларуси фактически не осталось
почему Владимир Мацкевич заявляет, что именно журналисты и комментаторы придают смысл словам Лукашенко
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Категорический отказ официальных властей от крупного празднования 101-ой годовщины образования Белорусской Народной Республики вызвал неожиданные споры.
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