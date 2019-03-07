Наивное очарование диктатором

Мол, не стоило вообще журналистам поднимать эту тему. Лучше бы тихо, по-партизански пересидеть. Может, тогда и удалось бы устроить такой праздник, как мечтали.





Харизма лидера – природное свойство или то, что окружающие хотят видеть в том, кто ими управляет? Уже несколько дней подряд длятся интерпретации и обсуждение слов Лукашенко, высказанных во время «Большого разговора».





Чем дальше, тем больше эти споры напоминают попытки придать смысл тому, что изначально его не имело.





В связи с фактическим запретом на крупное празднование БНР-101 прозвучали даже обвинения в сторону журналистов. Мол, теперь чиновники точно будут стремиться исполнить волю Лукашенко, а глава государства не откажется от своего публичного заявления.





Белсат Светлана Калинкина и Владимир Мацкевич спорят с блогером Стасом Карповым, не результатом ли стокгольмского синдрома, когда жертвы начинают искать оправдание своим палачам, является попытка объяснить необъяснимое. В «Разговоре Pro i Contra» программыСветлана Калинкина и Владимир Мацкевич спорят с блогером Стасом Карповым, не результатом ли стокгольмского синдрома, когда жертвы начинают искать оправдание своим палачам, является попытка объяснить необъяснимое.









Смотрите острый «Разговор Pro i Contra» в новом формате, чтобы узнать:





почему Светлана Калинкина назвала наивной веру в то, что разрешение на празднование БНР-101 можно было бы получить без разрешения Лукашенко





был ли прав Стас Карпов, когда говорил, что журналистики в Беларуси фактически не осталось





почему Владимир Мацкевич заявляет, что именно журналисты и комментаторы придают смысл словам Лукашенко



