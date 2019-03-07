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Наивное очарование диктатором

08.03.2019 19:43 — Разное | Партизан  
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Категорический отказ официальных властей от крупного празднования 101-ой годовщины образования Белорусской Народной Республики вызвал неожиданные споры.

Мол, не стоило вообще журналистам поднимать эту тему. Лучше бы тихо, по-партизански пересидеть. Может, тогда и удалось бы устроить такой праздник, как мечтали.

Харизма лидера – природное свойство или то, что окружающие хотят видеть в том, кто ими управляет? Уже несколько дней подряд длятся интерпретации и обсуждение слов Лукашенко, высказанных во время «Большого разговора».

Чем дальше, тем больше эти споры напоминают попытки придать смысл тому, что изначально его не имело.

В связи с фактическим запретом на крупное празднование БНР-101 прозвучали даже обвинения в сторону журналистов. Мол, теперь чиновники точно будут стремиться исполнить волю Лукашенко, а глава государства не откажется от своего публичного заявления.

В «Разговоре Pro i Contra» программы Белсат Светлана Калинкина и Владимир Мацкевич спорят с блогером Стасом Карповым, не результатом ли стокгольмского синдрома, когда жертвы начинают искать оправдание своим палачам, является попытка объяснить необъяснимое.


Смотрите острый «Разговор Pro i Contra» в новом формате, чтобы узнать:

почему Светлана Калинкина назвала наивной веру в то, что разрешение на празднование БНР-101 можно было бы получить без разрешения Лукашенко

был ли прав Стас Карпов, когда говорил, что журналистики в Беларуси фактически не осталось

почему Владимир Мацкевич заявляет, что именно журналисты и комментаторы придают смысл словам Лукашенко


 
 
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Категорический отказ официальных властей от крупного празднования 101-ой годовщины образования Белорусской Народной Республики вызвал неожиданные споры.
 
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