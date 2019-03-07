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ЧМ по биатлону (в спринте): золото у словачки, лучшая из белорусок — 13-я

08.03.2019 19:34 — Разное | Партизан  
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Динара Алимбекова стала лучшей из белорусок в спринте на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Алимбекова не допустила ни одного промаха и покидала стойку четвертой в 1,4 секунды от подиума, но только недавно восстановившаяся после отравления белоруска не лучшим образом выглядела на последнем круге, заняв в итоге 13-е место. Это ее лучший результат в карьере.

Ирина Кручинкина (0+1) стала 22-й, Ирина Кривко (0+1) — 26-й, Елена Кручинкина (0+3) — 36-й.

Победу же одержала словачка Анастасия Кузьмина (1+0), опередившая на последнем круге норвежку Ингрид Тандреволд (0+0). Бронзу в напряженной борьбе с Ханной Оберг вырвала немка Лаура Дальмайер (0+0).


 
 
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Динара Алимбекова стала лучшей из белорусок в спринте на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
 
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