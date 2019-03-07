Слуцкие гаишники поздравили женщин-водителей с 8 Марта





Днём 8 марта инспекторы дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Слуцкого РОВД останавливали представительниц прекрасного пола за рулём и поздравляли их с Международным женским днём.

Женщинам вручали букеты тюльпанов и нужные для автомобилистов принадлежности, давали им напутствие на соблюдение Правил дорожного движения и, конечно, говорили тёплые пожелания.













































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