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Слуцкие гаишники поздравили женщин-водителей с 8 Марта
08.03.2019 — Разное | Слуцк Город
Днём 8 марта инспекторы дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Слуцкого РОВД останавливали представительниц прекрасного пола за рулём и поздравляли их с Международным женским днём.
Женщинам вручали букеты тюльпанов и нужные для автомобилистов принадлежности, давали им напутствие на соблюдение Правил дорожного движения и, конечно, говорили тёплые пожелания.
Slutsk-Gorod.by
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Днём 8 марта инспекторы дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Слуцкого РОВД останавливали представительниц прекрасного пола за рулём и поздравляли их с...
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