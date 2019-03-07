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МИД Франции оштрафован почти на 500 тысяч евро за дефицит женщин на ведущих должностях

08.03.2019 20:42 — Разное | СТВ  
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Новости Франции. Почти на полмиллиона евро оштрафован МИД Франции за недостаточное количество женщин на ведущих должностях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По установленным квотам, на них должно работать не менее 40 % представительниц прекрасного пола.

Ведомство поплатилось за показатели 2017 года, когда цифра составляла всего 29 %. В 2018-м количество дам в Министерстве иностранных дел выросло на 10 %. Всё еще мало, но наказывать материально за 2018 год все же не стали.

МИД Франции оштрафован почти на 500 тысяч евро за дефицит женщин на ведущих должностях
 
 
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Новости Франции. Почти на полмиллиона евро оштрафован МИД Франции за недостаточное количество женщин на ведущих должностях, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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