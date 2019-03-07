МИД Франции оштрафован почти на 500 тысяч евро за дефицит женщин на ведущих должностях

Новости Франции. Почти на полмиллиона евро оштрафован МИД Франции за недостаточное количество женщин на ведущих должностях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По установленным квотам, на них должно работать не менее 40 % представительниц прекрасного пола.

Ведомство поплатилось за показатели 2017 года, когда цифра составляла всего 29 %. В 2018-м количество дам в Министерстве иностранных дел выросло на 10 %. Всё еще мало, но наказывать материально за 2018 год все же не стали.



