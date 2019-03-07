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Цветочный бизнес и увлечение сыроварением: как живёт и работает в Витебске семья из Сибири
Новости Беларуси. Семья из Сибири перебралась в Беларусь, чтобы заняться цветочным бизнесом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город выбрали не самый теплый – Витебск. Но за пять лет доказали, что даже в самой холодной точке нашей страны можно успешно работать.
Интерес к горшочным цветам у людей просыпается обычно в мае: растения уже можно высаживать на даче. Но первая волна реализации ароматного товара, конечно, приходится на 8 Марта.
Процветает ли дело витебских сибиряков, интересовалась Анастасия Аласания.
Юлия Панова, предприниматель:
Супруги-инженеры в мир ботаники окунулись пять лет назад. Родились, жили и познакомились они в Томске, где практически полгода лютует зима. Там такой бизнес был обречен на провал.
Игорь Панов, предприниматель:
Беларусь стала для сибиряков идеальной страной для бизнеса. Это касается и условий его развития, и благоприятного климата.
Анастасия Аласания, СТВ:
Примулы, цинерарии, китайские махровые гвоздики... Настоящий цветочный рай – всего на двух сотках земли. Две тысячи растений – и это только те, которые подарят витебские мужчины своим любимым. Юля же ждет от мужа отнюдь не миллион алых роз.
Юлия Панова:
Но пока сыроварный бизнес – в перспективе. Впереди строительство современной теплицы. Супруги уже купили участок. К следующему 8 Марта обещают расширить ассортимент и минимум вдвое увеличить цветочный урожай.
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Новости Беларуси. Семья из Сибири перебралась в Беларусь, чтобы заняться цветочным бизнесом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город выбрали не самый...
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