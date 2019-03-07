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Рогозин поздравил NASA и SpaceX с успешным полетом новейшего американского космического корабля
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в пятницу поздравил директора НАСА Джима Брайденстайна и основателя частной компании SpaceX Илона Маска с успешным завершением тестового полета новейшего американского космического корабля многоразового использования Crew Dragon.
"Дорогие коллеги, Джим Брайденстайн и Илон Маск, от имени "Роскосмоса" я хотел бы поздравить Вас с успешным завершением испытательного полета нового космического корабля! - написал Д.Рогозин на английском языке в своем "Твиттере".
Он отметил, что "создание альтернативной космической транспортной системы для полетов к Международной космической станции обеспечит безопасное и стабильное выполнение нашей совместной работы на МКС".
"Я надеюсь на развитие международного сотрудничества в космосе", - подчеркнул он.
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в пятницу поздравил директора НАСА Джима Брайденстайна и основателя частной компании SpaceX Илона Маска с успешным завершением...
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