Рогозин поздравил NASA и SpaceX с успешным полетом новейшего американского космического корабля

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в пятницу поздравил директора НАСА Джима Брайденстайна и основателя частной компании SpaceX Илона Маска с успешным завершением тестового полета новейшего американского космического корабля многоразового использования Crew Dragon.

"Дорогие коллеги, Джим Брайденстайн и Илон Маск, от имени "Роскосмоса" я хотел бы поздравить Вас с успешным завершением испытательного полета нового космического корабля! - написал Д.Рогозин на английском языке в своем "Твиттере".

Он отметил, что "создание альтернативной космической транспортной системы для полетов к Международной космической станции обеспечит безопасное и стабильное выполнение нашей совместной работы на МКС".

"Я надеюсь на развитие международного сотрудничества в космосе", - подчеркнул он.