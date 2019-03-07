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Президент Эстонии лишила всех званий бывшего военного, осужденного за шпионаж в пользу РФ

08.03.2019 19:54 — Разное | Интерфакс  
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) лишила всех воинских званий бывшего офицера Сил обороны, осужденного за государственную измену и шпионаж в пользу военной разведки РФ.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе главы государства, Д.Метсавас лишен званий от прапорщика до майора, присвоенных ему с 1999 до 2015 года.

"В соответствии с законом о воинской службе президент республики может по предложению командующего Силами обороны лишать воинских званий лиц, осужденных за преступления против человечности и международной безопасности или приговоренных к пожизненному тюремному заключению. Харьюский (Harju) уездный суд приговорил Дениса Метсаваса к 15,5 годам заключения за государственную измену и передачу иностранному государству внутриведомственной информации", - говорится в подписанном в пятницу указе главы государства.

11 февраля Харьюский уездный суд приговорил за шпионаж к тюремному заключению 38-летнего Дениса Месаваса и его 65-летнего отца Петра Волина.

В ходе согласительного производства Д.Метсавас осужден на 15 лет и 6 месяцев, его отец к 6 годам заключения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Срок отбытия наказания начался с момента их задержания в сентябре прошлого года.

Как отмечается в обвинительном заключении, Д.Метсавас и П.Волин оказывали содействие ГРУ Российской Федерации, собирали и передавали государственные секретные сведения, засекреченную иностранную информацию и внутриведомственные сведения. Д.Метсавас осуществлял преступную деятельность на протяжении более чем 10 лет, П.Волин по времени наполовину меньше, его роль в этой деятельности также была меньше, в основном он исполнял роль связного.

Для передачи информации использовались как каналы связи, так и личные встречи. За свою деятельность осужденные получали плату.

Д.Метсавас и П.Волин - граждане Эстонии, получили гражданств в 1990-е годы в порядке натурализации. Отец Д.Матсаваса пенсионер, ранее работал в службе исполнения наказаний Эстонии. В советские годы работал в погранслужбе СССР.

Д.Метсавас имел доступ к проектам развития артиллерии Эстонии. В республике его считали примером успешной интеграционной политики государства.

После вскрытия факта шпионажа министерство обороны Эстонии создало комиссию по выявлению масштаба ущерба, нанесенного обвиненными в государственной измене и работе в пользу Главного разведывательного управления Генштаба РФ.

 
 
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) лишила всех воинских званий бывшего офицера Сил обороны, осужденного за государственную измену и шпионаж в пользу...
 
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