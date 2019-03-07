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Новая лавина на шоссе в Колорадо погребла под снегом несколько автомобилей

08.03.2019 20:45 — Разное | Партизан  
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Участок шоссе между горой Коппер и Ледвиллом был закрыт в обоих направлениях. После сильного снегопада в этом районе зафиксирован сход большого количества лавин.




https://twitter.com/CSP_District4/status/1103798268012638208



В округе Саммит штата Колорадо, где 3 марта между Фриско и горой Коппер сошла лавина, произошел новый сход снежных масс - на другом шоссе у горы Коппер. Во второй половине дня 7 марта снег толщиной до 4,5 метров покрыл участок шоссе длиной около 90 метров, сообщает The Aspen Times.

По информации Fox News, под снегом оказались 4 автомобиля, CSP District сообщает о трех машинах. При этом одна из них была перевернута и погребена полностью. К счастью, прибывшие спасатели достали людей из машин, и инцидент обошелся без жертв, пишет newsru.com

Участок шоссе между горой Коппер и Ледвиллом был закрыт в обоих направлениях. После сильного снегопада в этом районе зафиксирован сход большого количества лавин. Под одну из них чуть не попала машина одного из телеканалов, которая ехала на освещение происшествия у горы Коппер, передает The Weather Channel.

В горах объявлен высший уровень лавинной опасности. Спасатели предостерегают людей от экстремальных развлечений вне разрешенных лыжных трасс и отмечают, что лавины могут стать рекордными для этих мест по своему объему.


 
 
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Участок шоссе между горой Коппер и Ледвиллом был закрыт в обоих направлениях. После сильного снегопада в этом районе зафиксирован сход большого количества лавин.
 
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