Новая лавина на шоссе в Колорадо погребла под снегом несколько автомобилей













https://twitter.com/CSP_District4/status/1103798268012638208













The Aspen Times. В округе Саммит штата Колорадо, где 3 марта между Фриско и горой Коппер сошла лавина, произошел новый сход снежных масс - на другом шоссе у горы Коппер. Во второй половине дня 7 марта снег толщиной до 4,5 метров покрыл участок шоссе длиной около 90 метров, сообщает





пишет newsru.com По информации Fox News, под снегом оказались 4 автомобиля, CSP District сообщает о трех машинах. При этом одна из них была перевернута и погребена полностью. К счастью, прибывшие спасатели достали людей из машин, и инцидент обошелся без жертв,newsru.com





Участок шоссе между горой Коппер и Ледвиллом был закрыт в обоих направлениях. После сильного снегопада в этом районе зафиксирован сход большого количества лавин. Под одну из них чуть не попала машина одного из телеканалов, которая ехала на освещение происшествия у горы Коппер, передает The Weather Channel.





В горах объявлен высший уровень лавинной опасности. Спасатели предостерегают людей от экстремальных развлечений вне разрешенных лыжных трасс и отмечают, что лавины могут стать рекордными для этих мест по своему объему.



