Беларусь и Вьетнам построят совместный молокозавод

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пишет zviazda.by Стороны заинтересованы в наращивании поставок продукции, создании предприятий и приходе инвесторов. Сейчас рассматривается и ряд межрегиональных соглашений,zviazda.by





Белорусская сторона ожидает в первой половине года визита госпожи Нгуен Тхи Ким Нган, председателя Национального собрания Вьетнама. «Возможно, во время этого визита мы подпишем дорожную карту о сотрудничестве, где определим конкретные мероприятия по развитию нашего межпарламентского и не только взаимодействия. Можно в рамках этого визита провести и бизнес-форум. Потому что основа сотрудничества — это прежде всего торгово-экономические отношения. Несмотря на то что в 2016 году было подписано соглашение о зоне свободной торговли между странами ЕАЭС и Вьетнамом, к сожалению, товарооборот у нас не увеличился между Беларусью и Вьетнамом. И он стабильно составляет 120-130 миллионов долларов. Мы считаем, что одна из задач, в том числе парламентариев, всячески способствовать тому, чтобы наращивать взаимный товарооборот», — подчеркнул председатель Палаты представителей.





Также он напомнил, что сейчас заканчивается создание еще одного совместного предприятия «МАЗ-Азия». Завод находится в высокой степени готовности — около 85%. По словам Владимира Андрейченко, необходимо приложить усилия, чтобы предприятие по сборке грузовых автомобилей заработало во второй половине 2019 года. Кроме того, еще в 2017-м одной из транспортных корпораций Ханоя были переданы на эксплуатацию 32 низкопольных автобуса МАЗ, которые были собраны в Хошимине. Они успешно прошли обкатку, и в конце прошлого года появилось предложение по организации сборки этих автобусов в Ханое.





Фам Хай в ответ подчеркнул: «Нужно увеличивать товарооборот между нашими странами. После подписания соглашения с ЕАЭС наши предприятия не воспользовались всеми преимуществами. В ближайшее время мы будем больше работать с белорусскими партнерами».











