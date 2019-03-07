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«Бежим уже третий год». Названы имена победителей забега Beauty Run в Минске

08.03.2019 21:35 — Разное | СТВ  
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Нововсти Беларуси. «Красота среди бегущих». Эта строчка из песни Владимира Высоцкого точно описывает забег в честь Международного женского дня в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Я – настоящий любитель бега». Мария Василевич приняла участие в «Красивом забеге»

Beauty Run проходит уже четвертый год. Перед сегодняшним стартом состоялась традиционная разминка, где все участницы разогревались под песни Александра Солодухи. Всего желание необычно провести праздничный день изъявили 5 тысяч представительниц прекрасного пола.

«Бежим уже третий год». Названы имена победителей забега Beauty Run в Минске

«Бежим уже третий год». Названы имена победителей забега Beauty Run в Минске

«Бежим уже третий год». Названы имена победителей забега Beauty Run в Минске

«Бежим уже третий год». Названы имена победителей забега Beauty Run в Минске

Дистанций было две – на выбор. Кто-то заявился на 2 километра, а кто-то – на 5 километра. Татьяна Шабнова, Светлана Курганская, Юлия Тарасевич стали призерами в первом виде дистанции. Екатерина Корнеенко, Нина Савина, Яна Воронова заняли пьедестал на «пятерке». Но все девушки без исключения получили медаль и цветы. Кроме основной части программы, был также устроен конкурс на лучший костюм в разных номинациях.

Участницы забега:

«Бежим уже третий год». Названы имена победителей забега Beauty Run в Минске

Утром немножко растроилась, что погоды нету. Но призывала весну всем сердцем. И вот она наступает! Трасса замечательная! Болельщиков столько – просто удовольствие, эмоции захлестывают!

«Бежим уже третий год». Названы имена победителей забега Beauty Run в Минске

Мы бежим уже третий год, с самого начала забега, получаем от этого удовольствие. Это здорово – от слово «здоровье», это весело – от слова «веселье». И от слова «весна». Просто хочется двигаться.

Мы каждый год меняем наши образы. В прошлом году мы были Снегурочками. А в этом году такая хорошая погода, что хочется расцветать.

От девочек до бабушек: яркие моменты и креативные образы на «Красивом забеге» в Минске

«Бежим уже третий год». Названы имена победителей забега Beauty Run в Минске

«Бежим уже третий год». Названы имена победителей забега Beauty Run в Минске
 
Теги: Минск
 
 
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Нововсти Беларуси. «Красота среди бегущих». Эта строчка из песни Владимира Высоцкого точно описывает забег в честь Международного женского дня в Минске, сообщили...
 
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