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Биатлон. Алимбекова заняла 13 место в спринтерской гонке на ЧМ в Эстерсунде
В шведском Эстерсунде продолжается чемпионат мира по биатлону. 8 марта в программе значилась спринтерская гонка у женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На ее старт вышли и четыре белоруски.
Для них гонка сложилась неплохо – все наши стреляющие лыжницы попали в очковую зону. Ну а лучший результат среди белорусок – у Динары Алимбековой, которая заняла 13 место. Победительницей стала Анастасия Кузьмина из Словакии. Несмотря на один промах, она опередила серебряную призерку – норвежку Ингрид Тандревольд на 9,7 секунды. Бронза – у немки Лауры Дальмайер.
9 марта состоится спринтерская гонка у мужчин.
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В шведском Эстерсунде продолжается чемпионат мира по биатлону. 8 марта в программе значилась спринтерская гонка у женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На ее...
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