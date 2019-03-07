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Хоккейная экстралига: «Шахтёр» сенсационно уступил «Металлургу» и другие итоги матчей

08.03.2019 21:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В четвертьфинальных сериях плей-офф хоккейной экстралиги вечером 7 марта были сыграны уже вторые матчи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккейная экстралига: «Шахтёр» сенсационно уступил «Металлургу» и другие итоги матчей

Сенсация грянула в Солигорске, где «Шахтер», занявший по итогам гладкого чемпионата третье место, уступил жлобинскому «Металлургу». Счет в этой серии теперь равный – 1:1.

Упорным получился и матч между «Динамо-Молодечно» и «Гомелем». Здесь всё решилось в овертайме. А вот «Неман» на классе взял верх над «Лидой». Третьи матчи этих серий пройдут 10 марта.
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В четвертьфинальных сериях плей-офф хоккейной экстралиги вечером 7 марта были сыграны уже вторые матчи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
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