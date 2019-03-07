|
Хоккейная экстралига: «Шахтёр» сенсационно уступил «Металлургу» и другие итоги матчей
Новости Беларуси. В четвертьфинальных сериях плей-офф хоккейной экстралиги вечером 7 марта были сыграны уже вторые матчи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сенсация грянула в Солигорске, где «Шахтер», занявший по итогам гладкого чемпионата третье место, уступил жлобинскому «Металлургу». Счет в этой серии теперь равный – 1:1.
Упорным получился и матч между «Динамо-Молодечно» и «Гомелем». Здесь всё решилось в овертайме. А вот «Неман» на классе взял верх над «Лидой». Третьи матчи этих серий пройдут 10 марта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В четвертьфинальных сериях плей-офф хоккейной экстралиги вечером 7 марта были сыграны уже вторые матчи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)